BBB 24 Beatriz demonstra preocupação sobre como está sendo vista fora do BBB 24

Em conversa com a amiga Alane após a eliminação de Deniziane, a sister Beatriz refletiu se o seu comportamento dentro do BBB 24 está agradando o público externo.

A vendedora do Brás ficou preocupada pela permanência de Fernanda dentro do jogo, participante com quem ele teve alguns embates nas últimas semanas.

"Fique pensando: Meu Deus, será que essa questão que estão falando do meu jeito de ficar na festa, nas propagandas, será que não está soando lá fora como querer aparecer? Querer causar briga aqui? Mas não foi eu que comecei com isso", analisou a sister.

Alane tranquilizou a amiga reforçando que esse é o jeito dela. "Eu acho suas propagandas super legais, uma coisa que ninguém fez no BBB. Acho genuíno, dá para ver que tu gosta do que faz. Se for entrar em alguma neura, não entra nessa", disse a aliada.

Apesar da tentativa de Alane, Beatriz seguiu pensativa sobre a relação do público com ela.

