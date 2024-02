A- A+

BBB 24 Beatriz diz que prisão de ventre atrapalhou seu desempenho na festa: "Brasil, me perdoa" Vendedora disse que se emocionou com show de Xande, mas passou mal no evento

Conhecida por sua animação durante as festas do “BBB 24”, Beatriz pediu desculpa ao público por não ter “se entregado” ao último evento. No Raio-X desta quinta-feira (1º), a sister afirmou que o que motivou a falta de empolgação tem a ver com a sua saúde.

“Me deu prisão de ventre na hora da festa. Brasil, me perdoa, porque eu queria ter me entregado mais. Vocês sabem que sou muito festeira mas o cocô não queria sair, [tive] dor de barriga”, explicou.

Segundo a vendedora, o cantor Xande, atração musical da festa, tocou a “sua música”. “Me emocionei e passei mal de novo", disse.



Antes de dar detalhes sobre sua saúde intestinal, Beatriz comentou a briga entre Fernanda e Alane, tomando para ela as dores da amiga. "Fernanda falou coisas que pelo amor de Deus… Fiquei muito puta, minha mão formigou, falei também… Explodi ontem aqui", apontou.



