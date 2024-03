A- A+

BBB 24 Beatriz é a nova Líder do BBB 24 após 15 horas e 50 minutos de prova A disputa acirrada entre Beatriz e Davi chegou ao fim com a vitória da paulista

A Prova do Líder ultrapassou 15 horas e 50 minutos de uma disputa acirrada até o fim entre Beatriz e Davi. Em busca de um reinado no Big Brother Brasil 24, desde que restaram apenas os dois na prova, o brother tentou convencer a sister de desistir diversas vezes, mas ela não cedeu e se consagrou como a nova Líder do programa.

O baiano insistiu em dizer que Bia não teria risco de ir para o Paredão, além de falar sobre a paulista já ter tido a oportunidade de uma liderança no programa, assim como uma Festa do Líder.

Em contrapartida, Beatriz não queria desistir, pois preferia não arriscar perder a imunidade e garantir mais uma semana de jogo no BBB. Porém, na tentativa de entrar em um consenso, Davi pediu para a aliada acabar com o sofrimento dos dois e ceder.

''Acaba logo com isso'', expressou o motorista de aplicativo. Bia rebateu: ''Desce você primeiro. Só saio daqui desmaiada''.

Para encerrar o assunto, a apresentadora do Brás disse que esperaria até o ao vivo, quando o Tadeu Schmidt pediria para os dois decidirem.

Beatriz confirmou suas palavras e resistiu até o fim, após o seu aliado, Davi, desistir da 12ª prova do BBB 24. Na sua segunda liderança, a paulista tem a responsabilidade de escolher, no programa desta sexta-feira (8), cinco participantes para colocar o Na Mira do Líder, além da indicação no próximo domingo (10).

