Beatriz é a primeira integrante da pipoca do BBB 24 a superar 1 milhão de seguidores nas redes

Beatriz, integrante do grupo Pipoca do BBB 24, tem gerado bastante interesse nas redes sociais. Ela é a primeira participante dos anônimos a atingir a marca de um milhão de seguidores. Há apenas dois dias, o perfil da vendedora comemorava 500 mil fãs.

"Estreamos no Paredão e, de quebradinha, também, no primeiro milhão de participante Pipoca da edição! Vocês fazendo tudo! Alguma 'moranguete' on afim de ir em busca de um segundo?", escreveu sua equipe, brincando com o emoji escolhido pelo fandom (morango).

Depois da paulista de Guarulhos, o pipoca mais seguido é Davi. O motorista, já possui 947 mil seguidores no Instagram. Vale destacar que o baiano não contava com um perfil próprio até ser selecionado para participar do programa.

Confira quantos seguidores têm os demais pipocas:



Isabelle (875 mil)

Alane (684 mil)

Giovanna (442 mil)

Leidy Elin (405 mil)

Deniziane (397 mil)

Matteus (289 mil)

Pizane (177 mil)

Raquele (155 mil)

Marcus Vinicius (123 mil)

Luigi (118 mil)

Nizam (105 mil)

Pitel (84,5 mil)

Fernanda (73,1 mil)

Lucas Henrique (65 mil)

Michel (47,5 mil)

Juninho (39,3 mil).

