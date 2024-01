A- A+

BBB 24 Beatriz é a primeira participante da Pipoca do BBB 24 a atingir 2 milhões de seguidores A vendedora do Brás de 23 anos iniciou o programa com cerca de 5 mil followers

A sister Beatriz Reis, do BBB 24, vem ganhando popularidade entre os fãs do reality. A vendedora do Brás de 23 anos é a primeira participante da Pìpoca a alcançar 2 milhões de seguidores no Instagram. Ela atingiu a marca nesta quinta (18).



Ela também foi a primeira "pipoca" a atingir 1 milhão de followers. O número de seguidores nas redes sociais é um indicativo da popularidade da sister junto ao público aqui fora.

Um detalhe: no começo do Big Brother Brasil 24, Beatriz tinha apenas 5 mil seguidores.



