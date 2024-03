A- A+

BBB 24 Beatriz e Alane levam bronca do Big Boss e perdem estalecas por derrubar Sabrina Sato Pela falta grave, vendedora perdeu 500 estalecas e atriz ficou com menos 200 no jogo

Após derrubarem a convidada Sabrina Satoi no chão ao a abraçarem efusivamente, na tarde desta quarta (20), Beatriz e Alane levaram um esporro do Big Boss na casa do BBB 24. De quebra, as duas perderam muitas estalecas pela falta grave que cometeram. Beatriz ficou com menos 500 estalecas e Alane, com menos 200.



"Beatriz, pela sua atitude quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista, a senhora teve uma ação muito grave. A senhora foi avisada várias vezes que tem que se controlar na frente das outras pessoas. A senhora poderia ter machucado e repito: não pode acontecer! Portanto, a senhora toma uma falta grave. 500 estalecas. Dona Alane, que também participou, leva 200 estalecas", advertiu o Big Boss.

"Duzentas? Porque a gente abraçou a Sabrina Sato", lembrou Alane.



Depois, em conversa na área externa, as sisters comentaram sobre o ocorrido. "É isso que eu não gosto... A galera ali rindo. Fala sobre eles, não sobre a gente", disse Alane. "Não tô nem aí", respondeu Beatriz.

"Mas tem que tentar se controlar porque a gente vê um artista dessa grandeza e põe pra fora o que a gente sente, deslumbre...", aconselhou Isabelle.

"Eu fiquei com medo da gente ser desclassificada", disse Bia. "Também senti, mas enfim... Controlar, porque vem outro artista aí, e tentar por conta da segurança da pessoa", completou Isabelle. "Vão usar isso como voto, mas não tô nem aí!", previu Beatriz.





Assista:

A VOZ TA DANDO ESPORRO NA BEATRIZ #BBB24 pic.twitter.com/8wknWKirH8 — Dantas (@Dantinhas) March 20, 2024

Veja também

Shows Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam shows extras em São Paulo e Rio