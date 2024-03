A- A+

BBB 24 Beatriz e Davi criam hipóteses sobre próximas movimentações no BBB 24; entenda Os dois debateram que o jogo deve acelerar após o fechamento do Quarto Magia

Na manhã desta quinta (14), o Quarto Magia foi fechado no Big Brother Brasil 24, dividindo os 12 participantes restantes neste momento em três quartos: Gnomos e Fadas, além do Quarto do Líder.

Na cozinha do VIP, depois do Magia ter sido fechado, Beatriz e Davi conversaram sobre a aceleração que o reality deve ter nessa etapa final, além disso, os dois aliados especularam sobre o que simbolizava o poder conquistado por Giovanna Pitel, na última quarta-feira (13).

"Nosso quarto fechou. Agora f*deu. F*deu não, mas vai começar a Semana Turbo. Vai começar a mandar meter o pé. Doze 12 pessoas ainda, já era'', expressou o baiano.

Bia concorda que o jogo deve acelerar neste momento, mas independente das próximas dinâmicas, para ela, o público do BBB já decidiu quem vai ganhar e quem deve sair nos próximos Paredões.

Sobre o colar conquistado por Pitel, a paulista teorizou: "Se o caso [Poder do Falso] da Pitel foi votação do público, realmente escolheram entre ela e Alane. É uma coisa a se preocupar. Tá, mas se preferiram Pitel do que Alane, a Alane tá como lá fora? Porque voltou de quatro Paredões."

Davi rebateu que a alagoana voltou de três Paredões, mas sua aliada seguiu confusa sobre o comportamento do público.

"A gente não sabe o que tá acontecendo. Eles fazem isso pra gente não saber mesmo, pra ficar nessa maluquice, criando hipóteses'', disse Davi



"Aqui tem que estar preparado pra tudo. Aqui não é um ponto sem nó não. Tudo aqui tem um 'nózão' bem dado", finaliza Bia.

Vale destacar que o ''Poder do Falso'' conquistado por Pitel foi apenas uma brincadeira da produção com os brothers, que apesar de não trazer vantagens concretas, definitivamente movimentou debates e especulações na casa do BBB.

Veja também

BBB 24 Participantes ganham prêmios e tarde de lazer no BBB 24; confira