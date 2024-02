Em conversa com Beatriz e Deniziane, Wanessa Camargo analisa estratégia de Davi: "Ele mente"

A- A+

Em mais uma ocasião, Wanessa Camargo comentou sobre uma percepção negativa em relação ao brother Davi. A cantora teve o papo com Beatriz e Deniziane no banheiro da casa.

A vendedora do Brás afirmou: "Entendo o seu ponto de vista, mas estou indo pela voz do meu coração” e foi rebatida pela amiga Deniziane: "Mas você tem que tomar muito cuidado porque você é muito inocente”.

Wanessa ressaltou o fato dito por Deniziane de Beatriz ser inocente. “Ela é. Ela tá falando que ele é fofo com ela”. A fisioterapeuta reforçou com uma situação desta segunda-feira (5). "Hoje na piscina, eu vi você comentando coisas de jogo, de novo. E ontem eu falei”.

"Ontem eu fiquei ouvindo a conversa dele. Eu tava na cama. Fui dormir, só que aí ele começou a conversar com Michel, Raquele… Eu fiquei ouvindo tudo. Depois só ele e a cunhã ouvindo. Eu ouvi a conversa inteira”, disse Wanessa Camargo.

“Ele apontou pra mim que eu ia ser o voto dele. Só que ele sabia e aí ele pediu pra vocês não votarem na Isabelle”, continou Wanessa. Beatriz concordou com a posição da cantora.

“Ele falou pro Michel e pra Raquele que eu era o voto dele. E aí, o que ele pensou 'eu não vou conseguir convencer as fadas de votar na Wanessa então eu vou no Michel'”, fala ela sobre estratégia de Davi. Wanessa terminou sua fala afirmando que Davi mente no jogo.

“Gente, vocês não estão vendo não? Foi tática. Ele foi no Michel pra salvar a cunhã, de fato, achando que vocês iam votar no Michel. Ponto. Ele mente”, concluiu a cantora.

