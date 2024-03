Beatriz e Leidy Elin conversam sobre desgaste da relação entre as duas no BBB 24; confira

A- A+

No Quarto Fada, Beatriz e Leidy Elin se reuniram para conversar nesta terça-feira (19). As sisters queriam resolver as últimas desavenças entre as duas dentro da casa do Big Brother Brasil 24, principalmente, sobre o término da aliança da trancista com os Fadas.

Leidy começou a conversa elogiando o trabalho de Bia e afirmando que a apresentadora do Brás vai fazer sucesso fora do programa e enfatizou sua admiração pela paulista. A carioca assumiu que depois de Alane e Beatriz expuseram o seu voto para Davi e Matteus, ela não pretendia seguir com a aliança, mas a amizade continuaria normalmente.

''Quando eu falei que a aliança acabou, foi relacionada ao jogo (...) era de proteger vocês, porque a amizade poderia continuar normal'', disse Leidy

Para Elin, Bia está tomando as ''dores da Alane'', além dela não conseguir entender a indignação da dupla do Fadas com a separação no jogo, pois a carioca afirmou que não vai jogar ao lado de Davi.

Beatriz concordou que não haveria clima para Leidy na atual configuração do Fadas, mas questionou a carioca por manter uma amizade com Fernanda, se ela é uma de suas opções de voto.

"A Fernanda sabe que se eu for Líder, ela ganha uma pulseira. Me perguntaram, em quem não voto. ‘Não voto na Bia’. Eles votaram na Alane, eu não votei na Alane. Porque pra mim, sentimento não muda de um dia pro outro. Se pra ela (Alane) muda, problema dela'', respondeu Leidy.

Beatriz perguntou sobre o distanciamento da trancista na sua liderança: "Você não quis falar com a gente. Você gritou com a gente aquele dia. Você disse que ia falar comigo, não falou comigo até hoje".

"Você me viu na liderança da Bia lá em cima? Não, porque o Davi tá lá em cima, não vou ficar. [...] Vocês tavam me tratando diferente, não sei se era por causa de Davi. [...] Vocês não aceitam meu jeito desde o começo", rebateu a carioca.



"Você é muito orgulhosa, Leidy. Você não veio conversar'', afirmou Bia.

"Eu sempre fui a 'patinho feio'. Era sempre vocês três (Alane, Anny e Bia). Mas tudo bem, não tô reclamando", disse a carioca.

"Tudo bem, a gente era fechada, mas você e Marcus também", finalizou a paulista.

Para encerrar, as duas sisters entenderam que o fato de não terem conversado em dias específicos por estarem irritadas, ocasionou um desgaste na relação das duas.

