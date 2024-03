A- A+

BBB 24 Beatriz escolhe participantes para estarem "na Mira do líder" Sister venceu a prova de resistência que durou 15h

Após vencer a prova de resistência que durou 15h e terminou na tarde dessa sexta-feira (8), Beatriz tomou posse da liderança pela segunda vez no Big Brother Brasil 24 e assumiu suas duas primeiras missões: formar o VIP e indicar cinco participantes ao "Na Mira do Líder". Para a indicação, a vendedora escolheu Fernanda, Pitel, Giovanna, Yasmin e Raquele como possíveis escolhas para o paredão. A decisão final será feita neste domingo (10).

Como justificativa, a paulista afirmou que decidiu por Fernanda, devido à confeiteira já ter a colocado direto no Paredão; Pitel por ter a chamado de "quinta série" no último Sincerão; Giovanna por não concordar com algumas atitudes; Yasmin pela falta de posicionamento e Raquele, que afirmou não ser sua prioridade de voto.

Antes da escolha para a "Mira", Beatriz também formou seu VIP que ficou com Davi, Matteus, Isabelle e Leidy Elin. Alane, apesar de aliada, fica de fora após ter sido a quarta pessoa a desistir da prova do líder e como consequência ter de ficar na Xepa.



