A- A+

BBB 24 Beatriz ou Davi, quem vai vencer a Prova do Líder do BBB 24? Brothers trocam provocações; confira Os dois estão há mais de 13 horas na prova de resistência

Beatriz e Davi seguem na décima segunda Prova do Líder do Big Brother Brasil 24, após mais de 13 horas na disputa. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, caso a prova dure até o programa ao vivo desta sexta-feira (8), o desempate vai acontecer de forma semelhante a uma Prova Bate e Volta.

Ainda na disputa, os dois participantes trocaram provocações para tentar desestabilizar o adversário, mas até agora os dois dizem estar bem para continuar. Davi falou para Beatriz acabar logo a prova, pois a sister já teve um reinado no programa. Por outro lado, Bia rebateu o brother: ''Eu acabar com isso? Oxe, acaba tu''. Bia disse a Davi dizendo que quem dá a festa para ele é o patrocinador e não ela.

O motorista de aplicativo tentou conversar com a vendedora, mas ela demorou para responder e o brother não perdeu a oportunidade para provocar a Fada. "Ah, tá dormindo? Desculpa...", rapidamente a sister respondeu que não estava dormindo.

O baiano perguntou para a sister se ela tava bem para continuar mais duas horas de resistência, a apresentadora do Brás respondeu "Com certeza", intensificando ainda mais a disputa.

Quem vencer a prova de resistência colocará cinco pessoas no Na Mira do Líder nesta sexta e indicará alguém ao Paredão no próximo domingo (10).

A prova de resistência teve punição para os quatro primeiros participantes que abandonaram a disputa. Lucas foi direto para o Paredão, MC Bin Laden não poderá participar da próxima Prova do Anjo, Yasmin Brunet não poderá ser imunizada esta semana e Alane foi a quarta e última participante a sair da disputa e agora está na Xepa.

Veja também

Submarino Como é o documentário sobre o Titan, que implodiu ao tentar chegar aos destroços do Titanic