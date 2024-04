A- A+

BBB 24 Beatriz Reis é eliminada com 82,61% dos votos, e participantes disputam Prova do Finalista Última competição do reality garantirá uma vaga na final do BBB 24

A paulista Beatriz Reis foi eliminada com 82,61% dos votos do público, na noite desta quinta-feira (11), no 20º Paredão do Big Brother Brasil 24. A sister deixou o programa a cinco dias da grande final, depois de chegar ao Top 5.

Com uma trajetória marcante no reality show, Bia conquistou duas lideranças, jamais esteve imune, recebeu um castigo do monstro e passou a maior parte do programa na Xepa (17 vezes), contra apenas 3 estadas no VIP.

Após a eliminação, Alane, Isabelle, Davi e Matheus foram convocados para a Prova do Finalista, que é de resistência e que garantirá uma vaga na final do BBB 24.

Trajetória no BBB 24

Dona do bordão “Brasil do Brasil”, a vendedora conquistou milhões de seguidores nas redes sociais, 4,2 milhões apenas no Instagram, sendo a segunda participante que mais conquistou seguidores na casa.

Ela dividiu opiniões sobre sua personalidade e jeito peculiar de lidar com as câmeras, sempre fazendo comerciais de marcas. Sua atitude para lá de efusiva com artistas e convidados também não passou despercebida, com destaque para as invasões do palco durante os shows e a vez em que literalmente derrubou a apresentadora Sabrina Sato no chão com um abraço.

As roupas feitas com sacos de lixo e cascas de frutas - que já a fizeram tomar punições graves da produção - também foram uma marca da participante.

Sobre a participante

Moradora de Guarulhos, São Paulo, caçula de uma família de ambulantes, com apenas 23 anos, Beatriz já trabalhou como camelô, vendedora de frutas, babá, figurante, roteirista, promotora de vendas no Brás - região muito conhecida em São Paulo pelo comércio de roupa.

A paulista tem o sonho de ser apresentadora e atriz e entrou no BBB para tentar mudar a vida da família, de origem humilde.

