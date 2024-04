Beatriz se chateia em jogo de "altinha": "Ninguém joga pra mim, aí fica difícil"

A- A+

O que era para ser um simples e descontraído jogo de "altinha" - dinâmica em grupo em que os participantes tocam a bola uns para os outros sem deixar cair - acabou sendo motivo de mal estar. Bia, que participava da brincadeira, saiu do jogo chateada por achar que ninguém jogava a bola para ela durante a brincadeira e saiu. "Ninguém joga pra mim, aí fica difícil."



Bia foi até o quarto e foi seguida por Alane e Isabelle, que tentaram entender o que aconteceu. "Altinha a gente não controla onde a bola vai. Você tá falando que não jogam pra ti, altinha a gente joga, eu não controlo onde a bola vai. A intenção é a bola subir", explicou Alane.

"Não, tava muito certo onde vocês tavam jogando. Mas tudo bem, vocês sabem jogar, eu não", reclamou Beatriz. "Você acha que não vou jogar a bola pra ti, Bia? A bola tá aqui, eu joguei. Eu não tenho noção pra onde a bola vai. É uma bola diferente", replicou a paraense.

"Tem que ficar tentando pegar ela", argumentou Isabelle. "Tem que se enfiar no meio", completou Alane, que minimizou o caso. "Bia, você tá exagerando, não é assim". "Não, vou na piscina, pode ir lá jogar, gente", disse Bia.

"Mas tu falar que a gente não tá jogando a bola pra ti... Isso não tem sentido", falou Alane. "Vocês tavam mais direcionados, mas é porque vocês sabem jogar. Eu não sei jogar", explicou a paulista. "O próprio Davi falou, se não sabe com o pé, vai com a mão. Você tá criando confusão por uma altinha, Bia", disse Alane.

"Não tô criando confusão, Alane", contemporizou Bia. "Mas não fica assim, vamos lá brincar!", sugeriu a aliada. "Pode ficar brincando, eu vou na piscina, negou a vendedora". "Se eu não for, eu não vou. Vou na piscina também", disse Alane.

Isabelle: "Daqui a pouco alguém vai embora, a gente tem que interagir os cinco."

As sisters seguiram tentando convencer Beatriz a participar da brincadeira. "Esse negócio que não tavam jogando a bola pra ti não tem sentido, amiga. A única pessoa que tu poderia achar isso é do Davi, porque tiveram embate. Até ele falou, 'vai com a mão'. Porque eu não jogaria a bola pra ti? Porque o Matteus não jogaria a bola? [...] Não acredito, BBB aumenta tudo mesmo. A gente tá tendo uma mini discussão porque não jogaram a bola. Pô, amiga", criticou Alane. "Não, gente..."

"Vou botar o biquíni e ir pra piscina com você. Não vou jogar bola", falou Alane. Depois de muita insistência, Beatriz acabou topando retornar ao jogo.

