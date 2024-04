A- A+

BELEZA Beatriz transforma o visual após o BBB 24; veja o resultado Em seu perfil no Instagram, ela também compartilhou algumas fotos feitas durante a visita à Globo nesta terça (30)

Beatriz Reis, ex-BBB 24, mudou o visual após o fim do reality, como fazem muitos participantes do Big Brother Brasil. Ela compartilhou o resultado da mudança em suas redes sociais nesta terça-feira (30).

"Eu ouvi transformação?? Meu Brasil do Brasil!! Vocês estão preparados? Eu estou apaixonada", escreveu. É possível ver que Bia abandonou as luzes e escureceu as madeixas.

A ex-sister passou pela mudança a tempo de sua participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta'. Em seu perfil no Instagram, ela também compartilhou algumas fotos feitas durante a visita à Globo nesta terça (30).

Veja como ela ficou:

