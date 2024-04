A- A+

BBB 24 Beatriz veste roupas de cascas de banana, recebe punição e leva a casa para o "Tá Com Nada" Sister já havia sido alertada por Tadeu Schmidt sobre riscos do contato das frutas com a pele

Beatriz tomou mais uma punição por desobedecer recomendações da produção do “BBB 24”. Nesta quinta-feira (4), após criar um top e uma saia utilizando cascas de banana, a sister levou a casa para o “Tá Com Nada”.

“Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixá-las em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas”, avisou a produção, após a vendedora desfilar pelo jardim da casa vestindo a criação.

Na última segunda-feira (1º), Beatriz já havia sido advertida por Tadeu Schmidt, apresentador do programa, sobre os riscos do contato das frutas com a pele. No mesmo dia, ela vestia um top feito com cascas de laranja.

Davi ainda chegou a relembrar o alerta da produção, quando a colega de confinamento estava produzindo as roupas. “Não, é que aquele dia eu fiz e deixei um tempo no meu corpo. Esse aqui vou só fazer e tirar rapidinho”, minimizou a sister.

Com a nova punição, Bia chegou ao limite do “vacilômetro” do BBB 24. No “Tá Com Nada”, todos os participantes precisaram deixar a casa por um tempo. Enquanto isso, a produção retirou os alimentos da cozinha, deixando apenas arroz, feijão e goiabada.



