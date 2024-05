A- A+

celebridades Bebê do cantor Justin Bieber e da modelo Hailey terá sangue brasileiro; entenda Casal anunciou que espera um bebê recentemente; esposa do cantor disse ter medo pela reação das fãs a respeito da gestação

O casal formado pelo cantor canadense Justin Bieber, 30, e a modelo Hailey Baldwin, 27, anunciou nesta quinta-feira (9) que está a espera de um bebê. Na publicação, Hailey aparece vestida de noiva próxima a um tipo de altar em que os dois renovaram os votos de casamento após a descoberta da gestação. O que poucas pessoas sabem é que o "Baby Bieber" terá um pouco de Brasil em sua corrente sanguínea.

Isso ocorre devido à ancestralidade de Hailey. Herdeira de uma das famílias mais famosas de Hollywood, a jovem, na verdade, é o resultado da mistura dos Baldwin com os Deodato. O pai dela, o ator Stephen Baldwin se casou com a brasileira Kennya Deodato, filha do expoente da Bossa Nova, Eumir Deodato, natural do Rio de Janeiro. Já a avó materna da esposa de Justin Bieber, é a mineira Rute Almeida, que vive nos EUA e aparece com frequência em publicações da neta.

Assista ao vídeo do anúncio da gravidez

A gravidez de Hailey já era bastante especulada pela imprensa internacional, com paparazzis atrás de possíveis registros do casal que indicassem a gestação. No entanto, quando foi questionada sobre estender a família que formou com o canadense em 2019, Hailey desabafou ao "Sunday Times" que sentia medo pela reação das fãs do marido.

Hailey Bieber com a mãe, a brasileira Kennya Deodato (Foto: Instagram/Reprodução)

"Eu literalmente choro sobre isso o tempo todo. Eu quero muito ter filhos, mas fico com medo. Basta que as pessoas digam coisas sobre meu marido ou meus amigos. Não consigo imaginar ter que confrontar as pessoas dizendo coisas sobre uma criança. [A maternidade] é algo que anseio. É também uma coisa tão privada e íntima. Virá quando tiver que acontecer. Deixe-me fazer o que eu quiser com meu corpo e vocês podem fazer o que quiserem com seus corpos", disse.

Os rumores sobre a gravidez de Hailey começaram no início deste ano, em meio a uma possível crise vivida pelos Bieber. Em fevereiro, o pai da modelo pediu aos seus fãs que orassem pelo casal e, apesar de bem-intencionada, uma fonte próxima afirmou que os dois não gostaram da atitude e nem da comoção que o pedido gerou entre o público.

"Cristãos, por favor, quando pensarem em Justin e Hailey, reservem um momento para fazer uma pequena oração para que eles tenham sabedoria, proteção e se aproximem do Senhor", escreveu Stephen Baldwin na época.

Veja também

saúde Brian Wilson, dos Beach Boys, ficará sob tutela por ser 'incapaz de cuidar de si', determina justiça