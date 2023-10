A- A+

Viral Bebê entusiasta do forró viraliza nas redes sociais ao som do Rei do Baião Registro e fofura foram aprovados e compartilhados por ninguém menos do que Elba Ramalho

Bebê apaixonado por forró viralizou nas redes sociais, com um vídeo no qual aparece dançando ao som de "Uma Sala de Reboco", sucesso do pernambucano Luiz Gonzaga. Nele, o pequeno "nordestino raiz" muda de expressão e humor ao escutar a sanfona na música, sorrindo de imediato.

Thiago Almeida, o fã mais jovem do Rei do Baião, nasceu na Paraíba e hoje, já tem dois anos de idade. Em entrevevista ao Jornal da Paraíba, os pais de Thiago compartilharam mais sobre o filho e confessaram o hábito de colocá-lo para dormir com um truque: muito forró.

A carinha mudando no primeiro toque da sanfona, te amo bebê nordestino te amo pic.twitter.com/a37EvXVGW8 — srta. (@_srtalycia) October 10, 2023

Atualmente, o viral que conquistou os corações dos internautas, já coleciona mais de 1 milhão de curtidas e 10 milhões de visualizações no Tiktok. E entre os internautas encantados pelo carisma do pequeno dançarino, estão artistas queridos do ramo da música nacional, como Flávio José e Elba Ramalho.

Em uma das várias publicações sobre Thiago (e sua fofura) no Instagram, ao som de "Uma Sala de Reboco", Fátima Marcolino, filha do compositor da música, Zé Marcolino, escreveu: "Imagine, minha alegria, o meu pai sendo o compositor da música? Que essa coisa fofa tá dançando...".

