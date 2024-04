"Bebê Rena": suposta Martha "da vida real" diz que é verdadeira vítima da história

A- A+

“Bebê Rena”, da Netflix, tem gerado um burburinho danado nas redes sociais. Quem parece não ter gostado nada dessa repercussão toda é a mulher que inspirou a stalker retratada na minissérie.

A trama de “Bebê Rena” é baseada em situações que ocorreram na vida real com o comediante escocês Richard Gadd, criador e protagonista da produção. Por mais que ele tenha alterado características dos personagens e partes da história, os detetives da internet têm se empenhado em tentar descobrir a real identidade dos personagens .

Agora, a mulher apontada nas redes sociais como a verdadeira Martha - vivida na série pela atriz Jessica Gunning - diz que considera processar a Netflix por difamação. Mantendo seu nome em sigilo, ela deu uma entrevista ao Daily Mail e negou ser uma stalker.

Assista ao trailer:

Na matéria publicada pelo site britânico, a mulher afirma ser vítima de Gadd. Ela o acusa de estar tentando “intimidar uma mulher mais velha, na televisão, em busca de fama e fortuna”. A suposta Martha ainda afirmou que passou a sofrer “ameaças de morte e abusos online”, após a estreia da série.

“Richard Gadd tem a ‘síndrome do personagem principal’. Ele sempre pensa que está no centro das coisas. Não estou escrevendo programas sobre ele, nem promovendo-os na mídia, estou? Se ele quisesse que eu fosse devidamente anônima, ele poderia ter feito isso. Gadd deveria me deixar em paz”, disse.

Em “Bebê Rena”, Gadd interpreta uma versão ficcionalizada de si mesmo. Batalhando para emplacar uma carreira como comediante, Donny Dunn trabalha como bartender em um pub londrino, onde conhece Martha. Um gesto de gentileza vindo dele desperta uma estranha obsessão na mulher, que passa a persegui-lo.

Veja também

julgamento Ator francês Gérard Depardieu será julgado em outubro por supostas agressões sexuais