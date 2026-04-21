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"arrasou" Bebel Gilberto rasga elogios a Anitta por regravação de canção famosa na voz de João Gilberto Cantora postou um vídeo destacando versão da diva pop para o clássico de Mateus Aleluia e Os Tincoãs, que se tornou conhecida na voz de seu pai, gênio da bossa nova

A cantora Bebel Gilberto rasgou elogios a Anitta. Em um vídeo que postou em seu perfil no Instagram, a filha de João Gilberto destacou a interpretação da canção "Cordeiro de nanã" pela diva pop.

A música, composta por Mateus Aleluia Os Tincoãs, foi gravada por João Gilberto, Caetano Veloso e Gilberto Gil, em 1981. E agora ganha novos contornos com a versão de Anitta.

No vídeo que publicou, Bebel disse estar "apaixonada" pela regravação:

"Essa semana começa abençoada. Tô apaixonada por esse track novo do disco 'Equilibrium', de Anitta, que fala de Nanã. Nanã é uma canção de seu Matheus Aleluia, uma verdadeira entidade, pessoa que espalha seu canto, sua espiritualidade pelo mundo afora. Conheci Matheus quando era pequenininha, a primeira vez que eu ouvi essa música cantada pelo meu pai e depois gravada por ele, Gilberto Gil e Caetano. É um hino, é um mantra, a coisa mais linda do mundo. Vocês têm que ouvir! Anitta arrasou, tá demais", afirma Bebel para, em seguida, cantarolar a canção.

Na legenda do post do vídeo, Bebel escreveu um texto indicando a audição do novo trabalho de Anitta:

"Eu sempre gosto de deixar por aqui uma dica do que ando ouvindo. Hoje queria indicar “Nanã”, da @anitta com @rinconsapiencia e @kingtanosom, que está no álbum 'Equilibrium', lançado na sexta. A Anitta tem feito coisas tão bacanas e essa faixa me pegou especialmente, ainda mais por trazer um sample de um clássico do Mateus Aleluia (uma entidade, e alguém que vocês precisam ouvir também)! Se ainda não ouviu, vai lá e depois volta aqui pra me contar se curtiram a minha dica ".

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