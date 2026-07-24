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FAMOSOS Quem é Beca Barreto, influenciadora apontada como novo affair de Poze do Rodo O MC e a jovem de Recife têm interagido nas redes sociais e chamado atenção dos fãs

Poze do Rodo está com novo affair, pelo menos é o que os fãs suspeitam. É a influenciadora Rebeca Barreto, mais conhecida como Beca Barreto. Os dois trocaram flertes numa live, segundo o site Metrópoles, quando ela perguntou como ele "é num relacionamento". A resposta foi "tranquilo, fiel e dedicado" chamando-a, em seguida, para uma aventura. O fato dele ter deixado emojis numa publicação recente da moça alimentou ainda mais as teorias de seguidores.

Quem é Beca Barreto

Rebeca é uma moça de Recife, de 25 anos, que ganhou projeção no universo do TikTok com dancinhas de músicas viralizadas. Em 2021, ela chegou a se apresentar com Wesley Safadão num show em Cancún, no México.

"Tinha um pouco menos de 100 mil seguidores. Tudo aconteceu muito rápido. Em três meses, fui dos 70 mil aos 10 milhões", lembrou a moça, ao G', sobre o primeiro vídeo dela que "bombou" em 2021.

Hoje, ela tem 11,8 milhões de seguidores no Instagram e 31,6 milhões no TikTok.

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