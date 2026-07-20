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NOVO ÁLBUM Beck anuncia álbum de inéditas para setembro e apresenta o single "In The Night" Cantor e compositor norte-americano revela detalhes de "Ride Lonesome", primeiro disco com material inédito desde "Hyperspace"

Após lançar o single “Ride Lonesome”, recebido de forma positiva pela crítica especializada – a NPR o definiu como “comovente e bem produzido como as suas obras mais admiradas” –, Beck confirmou a chegada de seu próximo álbum de estúdio.

O disco, que leva o mesmo nome da faixa, será lançado em 18 de setembro, pela Capitol Records, e marca o primeiro trabalho composto inteiramente por canções inéditas desde “Hyperspace”, vencedor do Grammy.

O anúncio veio acompanhado da divulgação de “In The Night”, segundo single do repertório. A faixa ganha um videoclipe dirigido por Mikai Karl, com produção de Ryan Smale e atuação do ator francês Denis Lavant, conhecido por filmes como “Bom Trabalho” e “Sangue Ruim”.

Para o novo projeto, Beck reuniu novamente parte da banda que o acompanhou em discos como “Sea Change”, “Mutations” e “Morning Phase”.

Participam das gravações Smokey Hormel, Joey Waronker, Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr. e Jason Falkner.

As sessões ocorreram na Sala B do United Studios, em Hollywood, enquanto a mixagem ficou a cargo de Nigel Godrich, colaborador frequente do artista.

"Meu novo álbum new ‘Ride Lonesome’ está saindo no outono (do hemisfério norte). Os músicos da minha banda oficial de turnê, com quem gravei ‘Sea Change’, ‘Morning Phase’ e ‘Mutations’ — Smokey Hormel, Joey Waronker, Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr. e Jason Falkner — se reuniram novamente comigo no meu estúdio favorito (a Sala B do United Studios, em Hollywood). Contamos com Nigel Godrich, que trabalhou conosco em ‘Sea Change’ e ‘Mutations’, para mixar todas as músicas. Já fazia uma década desde que entramos no estúdio e gravamos ‘Morning Phase’. Desta vez, senti que a forma de tocar e a química haviam evoluído e se aprofundado em um som que se consolidou ao longo de décadas de trabalho conjunto."

O músico acrescenta que o reencontro representou também uma oportunidade de explorar novas possibilidades criativas.

"Embora estivéssemos revisitando um lugar musical e físico, senti que estávamos descobrindo novos sons e texturas emocionais ao longo do caminho."

As duas faixas divulgadas até agora dialogam com a atmosfera contemplativa de “Morning Phase” – eleito Álbum do Ano no Grammy de 2015 – e também com “Sea Change”, lançado em 2002.

Produzidas pelo próprio Beck e mixadas por Godrich, elas sinalizam um retorno a uma sonoridade familiar, sem abrir mão de novas nuances.

A estreia de “Ride Lonesome” também dará início à turnê homônima. A série de apresentações começa em Vancouver, no Canadá, e passará por cidades como Los Angeles, Morrison, São Francisco, Toronto, Brooklyn e Nashville, onde a excursão será encerrada em 31 de outubro.

Lista completa de faixas de “Ride Lonesome”:

1. Ride Lonesome

2. Run Away

3. In The Night

4. Failed Words

5. Bleed

6. Disappearing Act

7. For Your Love

8. Slow Canyon

9. It Ends Right Here

10. Falling Through My Hands

11. If You Don't Know What Love Is

12. Beyond The Light



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