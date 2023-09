A- A+

Celebridades Becky Armstrong, jovem atriz tailandesa, atrai multidão em aeroporto de SP; saiba quem é Artista de 20 anos é estrela de séries asiáticas e tem grande base de fãs na América do Sul; ela está no Brasil para lançar filme

A jovem atriz tailandesa Becky Armstrong, de 20 anos, se deparou com uma multidão de fãs ao desembarcar, no início da tarde desta sexta-feira (08), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Rosto desconhecido para a maior parte dos brasileiros, a artista possui uma grande base de fãs na América do Sul e pousou em solo tupiniquim, pela primeira vez, para participar do evento de lançamento do filme "Long live love", na capital paulista.

Além de brasileiros, fãs peruanos, colombianos e mexicanos compunham a massa de admiradores — na área de desembarque do aeroporto de Guarulhos — que ostentavam cartazes com dizeres como "Becky, welcome to Brazil" e "Becky, we love you". O nome da atriz se tornou o assunto mais comentado no Brasil no Twitter — e alcançou o topo dos cinco termos mais digitados na internet nesta manhã.

O fato mostra como a indústria de entretenimento produzida em países asiáticos está realmente de olho na América Latina. E que a expansão para mercados emergentes, com visitas ao Brasil, Chile e outros vizinhos, é uma estratégia essencial para esse mercado.

Rebecca Patricia Armstrong, ou Becky, como é mais conhecida, é uma das jovens artistas lançadas pela produtora Idol Factory, responsável por séries dramáticas de sucesso sobretudo entre adolescentes. A jovem compõe o elenco de "TharnType: sete anos de amor" e "Paixão secreta por você", ambas narrativas com temática LGBTQIAP+, filão que passou a ser muito explorado diante da boa recepção que vem tendo no streaming.

