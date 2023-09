"Beija Sapo": programa volta com apresentação de Valentina Bandeira e Daniella Cicarelli em especial

A- A+

Antes dos aplicativos de paquera tornarem o uso do termo “match” comum no nosso vocabulário, Daniella Cicarelli já brincava de formar casais no palco do “Beija Sapo”. O icônico programa da MTV Brasil, transmitido originalmente entre 2005 e 2007, está de volta e com uma nova apresentadora que tem tudo a ver com a geração Z.

Sucesso nas redes sociais, Valentina Bandeira comanda a nova versão do “dating show”, que é produzido em parceria com o Tinder, mais famoso app de relacionamento do mundo. A estreia é neste domingo (17), às 21h, na Pluto TV, plataforma de streaming gratuita da Paramount. No dia seguinte, no mesmo horário, o programa vai ao ar na MTV.

Com 29 anos, Valentina conta que era espectadora fiel do “Beija Sapo” na pré-adolescência e que trouxe essa referência na bagagem ao apresentar o programa. Apesar da clara influência, a apresentadora garante que o novo programa será diferente do seu antecessor. “É uma outra proposta. Acho que vai deixar todo mundo impressionado”, garantiu a comunicadora, durante uma entrevista coletiva realizada virtualmente.



A presença de Cicarelli

Valentina e Cicarelli não chegaram a “trocar figurinhas” pessoalmente sobre a atração. Durante a VidCon, convenção de influenciadores digitais que ocorreu em maio, a ex-modelo mandou um recado em vídeo sobre a volta do programa.

“Eu fiquei super feliz, porque sou muito fã dela e estava ansiosa para saber o que ela tinha achado dessa loucura toda. É importante. Acho fundamental a benção da rainha, já que ela é quem deu a cara desse programa durante tanto tempo”, destacou.

Afastada da carreira artística desde 2013, Cicarelli não vai ficar de fora do retorno do “Beija Sapo”. Para a apresentadora, a mesma equipe preparou o “Tinder Apresenta Socorro Cicarelli”. O especial, que estreia no dia 24 de setembro, também na Pluto TV, vai trazer a musa recebendo histórias do público e reagindo com conselhos sobre amor.

Um programa reformulado

A proposta do “Beija Sapo” reformulado é a mesma do original: um participante precisa escolher entre três pretendentes fantasiados como sapos para beijar. As dinâmicas aplicadas para ajudar essa seleção, no entanto, são outras. Uma delas, por exemplo, envolve a análise do perfil de cada um no Tinder.

Valentina apresentou, durante um ano, o podcast “Match o Papo”, que trazia entrevistas com famosos sobre relacionamentos amorosos. Essa experiência, somada à própria personalidade da apresentadora, dá o tom do reboot do clássico da MTV.

“Eu venho do teatro, gosto de plateia. Então, quando vi a galera lá, já me deu um rebuliço. Foi bem especial”, falou, sobre a experiência de gravar o programa. “O meu timing de comédia, que é uma coisa que eu venho construindo com o meu trabalho na internet, eu apliquei bem no programa. Acho que é dessa forma que eu dou a minha cara”, complementou.

Representatividade naturalizada

Com edições focadas especificamente para o público LGBTQIA+, o “Beija Sapo” original foi responsável por um dos primeiros beijos gays na televisão aberta do Brasil. Em sua nova versão, o programa promete abraçar a diversidade de forma ainda mais ousada. Já no primeiro episódio - visto com antecedência pela Folha de Pernambuco - o programa optou por uma participante bissexual, que precisa escolher entre duas garotoas e um garoto.

“Vamos ver todo tipo de representatividade e tratada de um jeito extremamente natural”, adianta Valentina, que diz não ter passado ilesa ao clima de romance da atração. “Vocês acham que eu iria ficar sem beijar na boca, vendo todo dia gente se pegando? Eu sou atacante, sou jogadora cara. Quem viveu, sabe”, brinca.

