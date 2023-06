A- A+

RETORNO "Beija Sapo", sucesso da MTV nos anos 2000, vai voltar à TV; saiba como se inscrever Programa de namoro foi exibido originalmente entre 2005 e 2007, com apresentação de Daniella Cicarelli

Sucesso da MTV Brasil nos anos 2000, “Beija Sapo” voltará às telas. Uma nova versão do icônico programa de namoro está prevista para estrear no segundo semestre deste ano, na Pluto TV.

O remake de “Beija Sapo” será a primeira produção exclusiva da plataforma de streaming gratuita da Paramount. Na sequência, o programa retorna à MTV, canal que transmitiu originalmente a atração.

“Beija Sapo” foi um formato criado pelo Grupo Abril e exibido originalmente entre 2005 e 2007. Apresentado por Daniella Cicarelli, o programa dava aos participantes a chance de escolher, através de jogos e dinâmicas, um entre três pretendentes – vestidos de sapos – para beijar ao final das dinâmicas.



Para a retomada do programa, a Paramount se uniu ao aplicativo de relacionamento Tinder. A escolha dos participantes acontecerá através das redes sociais. “Basta gravar um vídeo de até 1 minuto pedindo socorro ao sapo, explicando por que você precisa de ajuda para conhecer novas pessoas, e postar no TikTok e/ou Instagram marcando @MTVBrasil e @TinderBrasil (ou @Tinder.Brasil no TikTok) e usar a hashtag #SocorroSapo”, explica o comunicado enviado à imprensa.

O concurso tem início nesta terça-feira (6) e segue até o dia 20 de junho. Vale destacar que os candidatos devem ter 18 anos ou mais e estarem com perfil nas redes sociais aberto, para serem considerados.

Veja também

Música Juba lança EP cheio de humor e romance, nesta quarta-feira (7)