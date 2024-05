A- A+

Copacabana Beijão, look icônico, filas e som baixo: veja os pontos altos e baixos do show de Madonna no Rio O show mais esperado do ano teve a segurança elogiada, mas as filas nos pontos de revista demoravam para andar. Pabllo Vittar e ritmistas mirins roubaram a cena, mas houve quem reclamasse do som baixo

Em duas horas de apresentação, Madonna reinou absoluta, como se esperava, no enorme palco montado na Praia de Copacabana. Confira os pontos altos e baixos do show mais esperado do ano:

Funcionou

Segurança

O clima em Copacabana foi, em geral, pacífico. Até a meia noite, com pouco mais da metade do show já transcorrida, não havia registros de grandes confusões. Muita gente apostava no ambiente mais seguro para sacar o celular do bolso e registrar o momento.

Uma festa para todos

O show reuniu público bastante eclético. Além da esperada presença da comunidade LGBTQIA+ era possível observar desde pais e mães com bebês no colo a idosos, famílias inteiras e pessoas com deficiência.

Atendimento médico

Os postos montados ao longo da área do show deram conta do recado, não ficaram abarrotados. Quem precisou de atendimento teve acesso relativamente tranquilo ao serviço.

Anitta

A cantora Anitta subiu ao palco junto com Madonna, durante a execução da música "Vogue", em momento do show dedicado à cultura ballroom. As artistas fazem as vezes de julgadores da performance dos dançarinos, que desfilam looks curtos e sensuais.

Momento verde e amarelo

O ímpeto violeiro impulsionou Madonna (com David Banda no instrumento) por " La Isla Bonita", com a muito aguardada participação vinte ritmistas mirins de escolas de samba do Rio, que emendou em um "Music" — a apoteose do show com a cantora e Pabllo Vittar, as duas de verde e amarelo — o afago que se esperava aos brasileiros, seus fãs tão fiéis. Nos telões, imagens de personalidades como Paulo Freire, a jogadora Marta, Marielle Franco, o cacique Raoni, Marina Silva, Mano Brown. Tudo isso vestindo camisa semelhante a da seleção brasileira de futebol. No fim do número, um abraço apertado em Pabllo Vittar com a bandeira brasileira projetada ao fundo.

Beijão

Um dos momentos mais quentes da noite foi quando Madonna, na performance da canção "Hung up", realizou um número de dança ao lado de bailarinas e bailarinos sem camisa, com os seios e os peitorais à mostra. Ao fim, ela deu um beijo na boca de uma das dançarinas. A multidão mostrou empolgação com a música.

Não Funcionou

Demora para passar pelos bloqueios

Considerados fundamentais no sucesso do esquema de segurança para o show, os pontos de revista causaram demoradas filas em muitos dos acessos à praia. A policial civil de São Paulo Carla Martins, de 50 anos, conta ter tido dificuldade para passar pelo ponto de revista da Rua Figueiredo de Magalhães.

— Ficamos cerca de 1h30 para entrar. Eram três filas que desembocam numa muvuca só.

Som baixo

No início da apresentação, pouco antes das 23h, houve muita reclamação quanto à qualidade e volume do som mesmo em pontos não tão afastados. A insatisfação com o áudio foi motivo para dispersar o público na lateral do palco. Muitas pessoas que se apertavam para ver a diva pop simplesmente abandonaram seus lugares.

— A gente passa um perrengue para prestigiar uma artista como ela e chegamos aqui e esse som horrível. Eu acho que tinha que ter a visibilidade de todos os ângulos, telão na lateral. Mas enfim, vale para dizer no futuro "eu fui", ouvi mal, mas fui — disse a supervisora de logística Fernanda Valente, que tentava assistir ao show com a filha de 13 anos.

Um pouco mais longe dali, na altura do Posto 2, a mineira Larissa dos Santos, de 22 anos estava indignada:

— Isso é um absurdo. Tiveram tantos dias para testar o som e mesmo assim não está adiantando --- reclamou.

Moradora da Freguesia, Zona Oeste do Rio, Rita Nascimento, de 62 anos também mostrou insatisfação. Além do som, ela enxergou defeito também nos telões:

— Som de péssima qualidade. O show da Ivete, há bastante tempo, tinha som melhor. A posição do telão está muito ruim. Não vemos nada — disse.

Só observo

Talvez pelas deficiências apontadas no som, talvez por uma certa falta de familiaridade com partes do repertório, o fato é que o público mais observou do que dançou aos sucessos da diva.

Atraso

O atraso de poucos mais de uma hora (o show estava programado para 21h45 e começou pra valer apenas às 22h47) também desagradou parte do público.

- Sou fã da Madonna desde sempre. Somos contemporâneas. Essa é a primeira oportunidade, estava muito ansiosa - lamenta a aposentada, que chegou às 18h em Copacabana.

Veja também

Rio de Janeiro Madonna leva 1,6 milhão a Copacabana e supera recorde histórico dos Rolling Stones em 2006