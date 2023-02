A- A+

BBB 23 Beijo, edredom e papo de jogo: confira o resumo da madrugada de festa do BBB 23 Líder pela segunda vez, Gustavo trouxe tema country com direito a touro mecânico

A madrugada desta quinta-feira (15) foi de festa de rodeio no BBB 23. Em sua segunda liderança seguida, o tema de Gustavo foi Festa de Rodeio, com acessórios de peão e até mesmo um touro mecânico.

Playlist emocional

A playlist da festa não se limitou aos sucessos country, trazendo hits como “Ragatanga”, do Rouge - grupo de Aline Wirley - e “Tubarão Te Amo”, levando os participantes animados à pista de dança.

Mas a seleção de músicas não só empolgou, como emocionou. Aline chegou a chorar quando tocou “Pode se achegar”, de Tiago Iorc e Agnes Nunes. A cantora fez declarações de amor e saudades ao marido, o ator Igor Rickli.

Fred também se sentiu tocado com a playlist, e derrubou algumas lágrimas ao lembrar do filho com canção de Emicida em parceria com Mundo Bita, e ao lembrar da mãe ao som de Zezé di Camargo e Luciano, sendo consolado pelos participantes.

MC Guimê também se emocionou na pista de dança, lembrando de sua parceria com sua esposa Lexa no The Masked Singer Brasil, ao som de “Estou Apaixonado”, de João Paulo e Daniel.

Papo de Jogo

Em conversa com Cara de Sapato, Cristian explicou o voto do Quarto Fundo do Mar em Amanda: "A gente imaginou que o Gaga puxaria a Marvvila se ele tivesse o contragolpe, e a Marvvila que falou que queria ir com a Amanda. Aí todo mundo do grupo mudou para votar na Amanda. Só que eu não quis expor ninguém no Jogo da Discórdia". Mais tarde, ele também se justificou para Amanda.

Alianças e Liderança

MC Guimê e Cristian conversaram sobre o drama envolvendo o empresário no início da festa, e o brother assumiu que errou. O papo repercutiu no Quarto Deserto, e MC Guimê e Ricardo refletiram sobre uma aliança com Cristian.

“O Cristian tem informação que a gente não tem, e que vai fortalecer porque eu sei que esse cara errou. Foi falso, foi falho, mas todo momento que eu troco ideia com ele, ele assume”, disse o cantor.

Em seguida, ambos se reuniram com Cristian e conversaram sobre sua estratégia de jogo. O empresário disse que se conquistar a liderança, indicará Fred Nicácio ao paredão.

No Quarto do Líder, Key Alves conversa com Gustavo sobre MC Guimê. A atleta acredita que o cantor está se aproximando do casal por achar que eles estão fortes fora da casa, e que ele próprio se acha fraco.

Discutindo relações

Os participantes aproveitaram a festa para discutir suas amizades e relações dentro da casa, além de alinhar suas alianças para sobreviver à semana. Cara de Sapato e Cezar Black sentaram para conversar sobre o Jogo da Discórdia da última segunda-feira (13).

"Ali, de repente, em uma forma de extravasar uma parada que estava sentido, falou uma parada que pegou muito até em mim. Você falou algo tipo: ‘mano, você é doido. Você está descontrolado’, alguma coisa assim, ‘e você precisa de um tratamento psiquiátrico’", disse o lutador de MMA.

“Era dedo na minha cara, falando de forma agressiva. Quando eu ia responder, ele parou na minha frente de forma opressora para me intimidar. Ninguém abriu a boca para falar dele”, justificou Black.

Fred Nicácio e Ricardo conversaram sobre não se darem bem no jogo. "Eu criei um ranço quando você tava brigando com o Sapato. E ele é meu amigo. O ódio que ele tava de você, parece que eu absorvi aquilo pra mim", disse o biomédico.

As relações de Bruna Griphao dentro da casa renderam muitas conversas ao longo da festa. A sister teve uma longa conversa com Cristian sobre terem se afastado. O brother revelou que não queria apenas amizade com Bruna, mas entendeu que não iria rolar nada entre eles.

Em outro momento, a atriz fez as pazes com Larissa após briga no Quarto Deserto durante a manhã por causa de desorganização.

Beijos e Edredom

Após divertida troca de provocações, Sarah Aline e Gabriel Santana deram um beijão na pista de dança da festa. "Só queria um beijinho na boca, não queria relações", disse a sister.

Os dois voltaram a se provocar ao longo da festa. "A primeira vez eu tive que dar em cima de você, eu tive que te beijar. É difícil. Ele é um cavalo, sem noção", brincou a psicóloga.

A brincadeira continuou quando Cristian apareceu, e os três trocaram declarações de amizade apesar das intrigas dentro da casa. "Eu poderia, teria mil motivos para xingar. Mas eu gosto de você, no fundo, no fundo", disse o empresário.

"Lá fora eu vou te apresentar minha amiga. Aqui não gosto de você", disparou a sister.

No Quarto do Líder, Key Alves e Gustavo movimentaram o edredom mais uma vez.

