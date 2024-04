Beijo em 10 homens, ficar nua e mais: os piores testes que atrizes como Anne Hathaway enfrentaram

A- A+

Nesta semana, a atriz Anne Hathaway revelou em entrevista à imprensa americana que passou um momento constrangedor durante a pré-produção de um filme que estrelaria na década de 2000. Os produtores exigiram que ela beijasse uma sucessão de potenciais co-estrelas, cerca de 10 homens.

“Disseram-me: ‘Temos 10 caras vindo hoje, você não está animada para ficar com todos eles?’ E eu pensei: ‘Há algo de errado comigo?’ Porque eu não estava animada. Achei que parecia nojento. Mas eu era tão jovem e muito consciente de como era fácil perder tudo sendo rotulado de ‘difícil’, então apenas fingi que estava animada e segui em frente. Mas naquela época era normal, não foi um jogo de poder, ninguém estava tentando ser horrível ou me machucar. Foi uma época muito diferente e agora sabemos fazer melhor", declarou ela.

Momentos constrangedores como esse já foram relatados por outras atrizes.

Veja relatos de outras atrizes com testes duvidosos

1. Millie Bobby Brown

A estrela de Stranger Things revelou que, antes de protagonizar a série da Netflix, quase desistiu de atuar. A atriz contou que foi abertamente criticada por um diretor de elenco veterano quando ela tinha só 10 anos de idade. Em entrevista à Allure Magazine, Millie disse que foi alertada pelo homem que não teria sucesso na carreira por ser "madura demais".

Ela disse ainda que isso foi difícil de ouvir porque ela tinha consciência de sua maturidade, mas sempre levou isso como uma característica positiva.

"Ouvir que não era (bom), e que eu não teria sucesso na indústria, me machucou muito." Foi só com a insistência dos pais que a jovem atriz topou gravar um vídeo-teste para o papel de Eleven em "Stranger Things".

2. Minnie Driver

Em entrevista ao The Cut., a atriz Minnie Driver citou uma situação que a traumatizou durante os testes para "Gênio Indomável". Um produtor disse que ela não era “gostosa o suficiente" para o papel e isso mexeu muito com sua autoestima e “foi devastador”. Apesar disso, ela conseguiu o papel e contracenou como par romântico de Matt Damon no longa vencedor de dois Oscar.

"Ouvir aos 26 anos que você não é sexy quando você talvez tenha acabado de superar toda a sua angústia adolescente e começado a pensar ‘talvez na luz certa e os sapatos certos e o vestido certo, eu fique bem’... Certamente minhas inseguranças aumentaram. Que eu não era linda, não era super bonita. A ideia de que essa era a meta que eu deveria perseguir e de que eu deveria tentar encontrar maneiras de me tornar mais bonita. Agradeço a Deus que eu não fiz uma tonelada de coisas que eu poderia ter feito. Poderia ter sido muito mais prejudicial do que foi."





3. Cara Delevingne

Cara Delevingne contou a W Magazine como conseguiu o papel de Magia no filme "Esquadrão Suicida". “Encontrei o diretor, David Ayer, em um hotel em Londres em uma noite escura e chuvosa. Ele não me disse nada sobre o filme, ele simplesmente me mostrou fotos de mulheres poderosas, incríveis, iluminadas, mas muito, muito malignas”.

Ela disse que não havia um roteiro na época, mas que David Ayer a pediu para fazer um exercício: ir até uma floresta durante a noite, de preferência nua, e andar com os pés afundados na lama – a modelo garante que seguiu as instruções.

4. Diane Kruger

À Variety, Diane Kruger contou que sentiu um desconforto para ser escolhida no elenco de "Troia", longa dirigido por Wolfgang Petersen, com Brad Pitt e Orlando Bloom. “Tive que ir ao estúdio fantasiada. E eu me senti como carne, sendo olhada de cima a baixo enquanto me perguntavam: 'Por que você acha que deveria trabalhar no filme?'” A revista na época procurou profissionais da indústria cinematográfica para saber se essa era uma conduta comum e a resposta foi negativa. A maioria das audições se trata apenas de testes filmados sem muita preparação prévia.

“Fui colocada em situações que eram muito inapropriadas e muito desconfortáveis. Eu acho que quando eu comecei, parecia que era assim. É assim que Hollywood era. Também venho do setor da moda e acredite, eles têm seus momentos”, disse a ex-modelo.

