A- A+

FAMOSOS Beijo em amigo e sexo "quando dá": a vida amorosa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso Casados há 15 anos, os atores já revelaram que chegaram a recusar um convite para um momento a três

O registro de Giovanna Ewbank dando um beijo no amigo Léo Fuchs rapidamente repercutiu nas redes sociais e despertou curiosidade do público. Casada há 15 anos com Bruno Gagliasso — com quem tem três filhos, Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 5 —, a apresentadora viu a cena gerar surpresa entre seguidores. Nos comentários online, muitos usuários debateram se a situação deveria ou não ser considerada apropriada.

Em meio à repercussão do beijo que gerou dúvidas e comentários nas redes sociais, o próprio Léo Fuchs resolveu se pronunciar: “A maldade tá na cabeça de quem vê. Quem vive, só existe amor, amizade e respeito”.

Mas o que existe de concreto é que o casal mantém uma relação monogâmica e tratam de explicar isso em muitos momentos. Eles já receberam até convite de outras pessoas para um momento a três, mas recusaram. “Somos monogâmicos”, declarou Giovanna ao explicar o motivo em uma participação no podcast “Quem pode pod”.

A apresentadora contou ainda que, em certo momento, se perguntou se não estariam sendo muito conservadores como em momentos de tal recusa. “Bruno falou: 'Por que somos caretas? Só porque não abrimos a relação?’”, lembrou ela. “Está tudo muito bem assim e quem quiser ser um trisal, que seja feliz”, emendou Bruno.

Em um episódio do “Surubaum”, podcast que ela apresenta ao lado de Bruno, Giovanna já contou como começou o relacionamento. “Quando conheci o Bruno, ele já era muito famoso. Eu estava começando, estava na minha segunda novela da Globo, e quando eu comecei a namorar ele, todo mundo me falou que eu estava sendo ‘alpinista social’, que eu estava querendo fama, dinheiro”, lembrou.

Já no “Conversa com Bial”, o casal de atores falou sobre sexo no relacionamento. “É gostoso, mas não é algo determinante”, disse Giovanna. “Transamos quando dá tempo, quando a gente programa”, complementou Bruno.

“Em semana que não rola, tem semana que rola três vezes. Às vezes a gente fica dez dias, 15 dias sem transar, por conta dos nossos compromissos, do trabalho”, contou a atriz.

Veja também