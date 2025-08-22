A- A+

celebridades Beijo entre Cariúcha e João Augusto Liberato, filho de Gugu, é flagrado em festa de João Silva O vídeo foi gravado pelo influenciador Lucas Guimarães

O filho do Faustão, João Silva, de 21 anos, recebeu convidados famosos e amigos na noite desta quinta-feira (21) para uma celebração da estreia da sua nova atração televisiva no SBT, nos sábados à noite. Durante a comemoração, o influenciador Luca Guimarães publicou o vídeo de um beijo entre Cariúcha e João Augusto Liberato.

Alessandra Mendes Firmiano, conhecida como Cariúcha (ou MC Cariucha), é uma cantora, apresentadora e dançarina de 41 anos. Já João Augusto Liberato, 23, é o filho de Gugu Liberato com Rose Miriam Di Matteo.

“Ela entrega os outros e eu entrego ela”, afirmou Guimarães no vídeo seguinte.

Veja também