DESABAFO Bela Gil conta como recebeu a notícia da volta do câncer de Preta Gil A cantora comunicou a retomada do tratamento contra a doença, em agosto

Bela Gil contou, no Saia Justa desta quarta-feira, 4, como foi receber a notícia de que a irmã Preta Gil enfrenta nova batalha contra o câncer. No final de agosto, a cantora comunicou a retomada do tratamento contra a doença, que voltou em quatro lugares diferentes de seu corpo.

O tema do programa do GNT foi fé. As apresentadoras Eliana, Tati Machado, Rita Batista e Bela começaram o papo falando sobre Preta. Mais especificamente, sobre um vídeo que mostra Gilberto Gil tocando violão para a filha, em um momento de tranquilidade em meio à dor.

"Esses momentos são muito especiais, com o papai tocando em casa E a Preta é uma mulher muito forte e de muita fé. Está sempre com a mamãe Oxum ao lado, Nossa Senhora, e eu não tenho dúvida de que ela usa deste amparo para atravessar este momento de turbulência, que é o câncer na vida de uma pessoa. Tem também uma equipe médica maravilhosa, família apoiando e esse amor todo que é fundamental", contou Bela.

A irmã de Preta disse que a cantora se encontra em uma fase da vida em que seu estado de espírito está mudado. "Está mais forte fisicamente, mentalmente e psicologicamente", disse.

Bela então relembrou como foi o momento em que recebeu a notícia "Ela me ligou em vídeo. Atendi e ela me contou da remissão, de todo o caso, e eu desabei, chorei. Fiquei muito chocada e desamparada, e ela com aquela força dizendo: 'Não, irmã, está tudo bem, vai ficar tudo bem'. Ela neste momento está levantando a bola para gente. É impressionante. Eu sou muito apaixonada por esta mulher desde pequenininha", detalhou a apresentadora.

"Te amo tanto, irmã. Você é minha inspiração", comentou Preta Gil em vídeo do trecho do programa, publicado no Instagram.

