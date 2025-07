Bela Gil presta homenagem a Preta: "Minha maior grande perda"

A- A+

Depois do anúncio da morte de Preta Gil, aos 50 anos, em decorrência de um câncer, Bela Gil fez um Story no Instagram para homenagear a irmã. Na foto, Bela aparece ainda criança, sendo segurada por Preta numa piscina. As duas tinham uma diferença de idade de 13 anos.

"Minha maior grande perda. MInha eterna inspiração e alegria", escreveu a chef de cozinha e apresentadora.

Preta é fruto do casamento de Gil com Sandra Gadelha, e Bela, do casamento entre o músico e Flora Gil, com quem ele está desde 1980.

Chef de cozinha especializada em alimentação natural e apresentadora, Bela sempre mostrou publicamente a conexão com a irmã.



Preta retribuiu e, na autobiografia "Preta Gil: os primeiros 50" (Globo Livros), a cita várias vezes como parte importante de seu tratamento e tomada de consciência para transformação de hábitos de vida. “Mudei meus hábitos alimentares radicalmente durante sete meses (...) minha irmã Bela me ajudou”, escreveu ela

