Bela Gil se emociona ao falar de Preta Gil: 'Ver quem a gente ama sofrer é cruel'

Bela Gil não conteve as lágrimas ao falar sobre cantora Preta Gil durante o programa Saia Justa, exibido na quarta-feira, 18, no GNT. A apresentadora e chef de cozinha demonstrou carinho e admiração pela irmã, que está em tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos.

"Ela é uma mulher muito forte, que sempre me inspirou. Eu era a bonequinha dela quando criança, temos mais de dez anos de diferença", contou Bela, lembrando a infância ao lado da irmã mais velha.

Ao comentar os desafios da doença enfrentados por Preta nos últimos anos, Bela desabafou. "Acho que das piores coisas que tem na vida é ver quem você ama sofrer de algum jeito. E essa doença é muito cruel, traz muito sofrimento para a vida dela, muito enjoo, mal-estar."

Por fim, deixou uma mensagem carinhosa: "Irmã, eu te amo muito. Estou longe, mas daqui a pouco estaremos pertinho de novo. Só queria te mandar mais uma vez o meu amor e dizer que você é das mulheres mais maravilhosas e das minhas maiores inspirações."



A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Recentemente, no entanto, a doença voltou a se manifestar. Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal.

Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença aqui no Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.

Preta foi para o país no dia 13 de maio, para iniciar o novo tratamento para o câncer. Em 2 de junho, a cantora trocou Nova York por Washington, onde dá sequência à terapia.





