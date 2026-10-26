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MEMÓRIA Belchior 80 anos: a inquietação que o tempo não domesticou Compositor cearense transformou crítica social, referências literárias, questões existenciais e desejo de mudança em canções que continuam a provocar o Brasil, mesmo há quase 10 anos de sua partida

Aos 80 anos que faria na segunda-feira (26), Belchior (1946-2017) continua a falar a uma juventude que reconhece nas suas canções dúvidas muito próprias do presente: a vontade de escapar aos caminhos traçados, o desconforto diante das certezas alheias, a procura de liberdade e o esforço de descobrir quem se é em meio às contradições do mundo.

Com versos que aproximam filosofia, literatura, crítica social e questões existenciais, o compositor cearense fez da inquietação motor de sua expressão artística e da experiência individual um modo de interrogar seu tempo.

Morto em 2017, após anos de afastamento da vida pública, deixou canções que não oferecem respostas prontas, mas continuam a formular perguntas… justamente aquelas que cada nova geração precisa aprender a fazer por conta própria.

Da formação ao Pessoal do Ceará

Antônio Carlos Belchior nasceu em Sobral, no interior do Ceará, em 26 de outubro de 1946. Em casa, numa família numerosa, a música fazia parte da rotina. Ainda menino, cantava em feiras e estudava piano.

Na adolescência, entre 1963 e 1966, viveu em regime de internato no Mosteiro de Guaramiranga, na Serra de Baturité, onde estudou com frades capuchinhos italianos. Durante essa vivência monástica, aprendeu latim e italiano, línguas que lhe abriram as portas para os clássicos da literatura, como a obra de Dante Alighieri, por exemplo.

A experiência também o aproximou da filosofia, da teologia e do canto gregoriano. Mais tarde, ampliaria seus conhecimentos linguísticos com o inglês, o espanhol e o francês. Esse repertório, somado às leituras e à formação intelectual, ajudaria a alimentar a escrita singular que desenvolveria como compositor.

Foi em Fortaleza que a música começou a ocupar o lugar de escolha profissional. Belchior estudou Filosofia e Humanidades e chegou a ingressar no curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Mas a universidade não bastava para os planos que começavam a tomar forma.

Na capital cearense, aproximou-se de Fagner, Ednardo, Rodger Rogério, Teti e outros artistas que buscavam ampliar o alcance de sua produção. A imprensa, à época, os reuniu sob o nome de “Pessoal do Ceará”, rótulo que identificava uma geração, embora cada um seguisse caminhos próprios.

Havia entre eles o desejo comum de participar da renovação da música brasileira sem abrir mão das referências de sua terra. Num mercado fonográfico concentrado no Rio de Janeiro e em São Paulo, isso significava enfrentar a distância dos grandes centros e as imagens limitadoras associadas à cultura nordestina.

Belchior é representante de uma geração de nordestinos que começaram a despontar nos anos 1970, como Fagner, Zé Ramalho, Alceu Valença, Ednardo, Geraldo Azevedo, Amelinha, entre outros | Foto: TV Cultura/Divulgação

Em 1971, deixou a graduação e decidiu se dedicar à composição, rumando para o Rio de Janeiro (RJ). Em agosto daquele ano, sua canção “Na Hora do Almoço” venceu o Festival Universitário da MPB, promovido pela TV Tupi, momento este que simboliza um marco inicial da carreira profissional de Belchior.

Mas, ainda assim, a mudança para o Rio esteve longe de representar uma passagem imediata para o sucesso. Sem dinheiro e ainda sem uma rede de contatos capaz de lhe garantir sustento, Belchior enfrentou meses de privação.

Chegou a morar na rua e a dormir em bancos de jardim, enquanto buscava oportunidades para apresentar suas composições. Em entrevista à Folha de São Paulo, em 1997, o próprio artista resumiu aquele período: “Penei durante seis meses, cheguei a morar na rua”. A vitória no festival universitário trouxe alguma visibilidade, mas não resolveu de imediato as dificuldades materiais.

Foi nesse cenário que Belchior deixou o Rio e seguiu para São Paulo, onde continuou a tentar abrir caminho na música. A fase paulista também seria marcada pela precariedade: ele chegou a morar de favor com outros artistas cearenses, numa casa que se tornou ponto de encontro daquela geração.

O reconhecimento ainda demoraria a se firmar, mas a experiência de viver entre a incerteza e a persistência acabaria por fazer parte da trajetória do compositor que transformou seu deslocamento, desejo de mudança e seus conflitos de pertencimento em temas também presentes de sua obra.

No ano seguinte, viria a gravação de Elis Regina para “Mucuripe”, parceria dele com Fagner – posteriormente, em 1975, Roberto Carlos também registraria sua versão da canção.

A interpretação da cantora levou a composição a um público mais amplo e fez o nome de Belchior circular para além dos ambientes em que sua música começara a ser conhecida.

Mas o que viria a distingui-lo, de fato, neste cenário ainda estava em construção: uma escrita capaz de aproximar a experiência de quem partia do Ceará das dúvidas, dos desejos e das contradições de um país inteiro.

A voz que rompeu a moldura

Em 1974, lançou, pela Chantecler, seu primeiro LP, conhecido como “Mote e Glosa”, embora o disco também apareça catalogado como “Belchior" ou "A Palo Seco”. Produzido pelo arranjador Marcus Vinicius, o álbum reunia onze faixas e apresentava canções como “Na Hora do Almoço”, “A Palo Seco” e “Todo Sujo de Batom”.

A mistura de referências nordestinas, arranjos orquestrais e experimentação poética anunciava um artista disposto a escapar das fórmulas. O disco, porém, teve alcance comercial limitado, e o reconhecimento nacional ainda esperaria mais um pouco.

"Alucinação"

Dois anos depois, veio “Alucinação”, álbum consolidou Belchior como compositor de alcance nacional. Em vez de tratar a juventude como promessa abstrata, suas letras falavam de impasses concretos: a vontade de escapar dos roteiros herdados, a desigualdade, a repressão, a cultura de consumo e a distância entre o discurso de progresso e a vida cotidiana.

“Apenas um Rapaz Latino-Americano”, “Como Nossos Pais”, “Velha Roupa Colorida” e “Sujeito de Sorte” reuniam referências literárias e filosóficas sem perder a comunicação direta com o público.

Naquele mesmo 1976, Elis gravaria uma dessas composições: “Como Nossos Pais”. A interpretação da gaúcha tornou a canção um marco.

Mas Belchior nunca foi apenas o autor por trás de gravações alheias. Sua voz áspera, anasalada, a dicção incisiva e o modo de cantar quase declamado davam às composições uma identidade própria.

Em álbuns como “Coração Selvagem” (1977), “Era Uma Vez um Homem e o Seu Tempo” (1979) e “Baihuno” (1993), continuou a cruzar referências brasileiras, latino-americanas e anglófonas.

Onde está Belchior?

A partir de 2007, Belchior se afastou progressivamente dos compromissos profissionais e dos vínculos familiares.

O sumiço ganhou dimensão nacional em 2009, quando o “Fantástico” o localizou numa pousada em San Gregorio de Polanco, no Uruguai.

A reportagem veio depois de notícias sobre bens e dívidas que o artista havia deixado para trás: veículos deixados em estacionamentos de São Paulo, entre eles uma Mercedes que acumulava despesas. O carro abandonado tornou-se uma imagem improvável para um artista cuja obra falava tanto de deslocamento e ruptura.

A história, porém, não cabe numa lenda romântica de fuga. Reportagens e a biografia “Belchior – Apenas um rapaz latino-americano”, de Jotabê Medeiros, reconstruíram anos de mudanças de endereço, dificuldades financeiras, estadias em casas de conhecidos e períodos de isolamento no sul do Brasil e no Uruguai.

Em 2013, a imprensa voltou a noticiar seu paradeiro; Belchior seguiu longe dos palcos e das entrevistas regulares. Não há uma explicação única que dê conta de sua decisão, nunca ficou nítido o que movia o bardo em sua errância..

Morte, legado e novas escutas

Belchior morreu aos 70 anos, vítima do rompimento de um aneurisma da aorta. A notícia provocou comoção e reabriu o debate sobre o período em que viveu afastado.

O mistério biográfico, contudo, não substitui o trabalho artístico. A força de suas composições está na capacidade de unir pensamento e linguagem popular, desejo e desencanto, experiência pessoal e conflito coletivo.

O verso de “Sujeito de Sorte” que afirma a possibilidade de sobreviver ao próprio fim – “Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro” – se transformou em um verdadeiro hino de resiliência e superação no Brasil, ganhando novas leituras após sua morte e voltando a circular entre públicos jovens, em redes sociais, shows e projetos de releitura.

Belchior foi sepultado em Fortaleza (CE), em 2 de maio de 2017 | Foto: Secretaria de Cultura do Ceará/Divulgação

É o caso do manifesto “AmarElo”, do rapper paulista Emicida. A canção utiliza diretamente o sample da gravação original de Belchior e o icônico refrão é cantado em coro com Pabllo Vittar e Majur.

A faixa ganhou dimensões gigantescas, virando trilha sonora de conquistas sociais e viralizando nas redes sociais como símbolo de sobrevivência da população preta, LGBTQIA+ e periférica.

No álbum e turnê "Ana Cañas Canta Belchior", a cantora paulistana trouxe uma versão visceral e carregada de emoção para a canção.

Já Chico Chico costuma incluir "Sujeito de Sorte" em suas apresentações ao vivo. Sua gravação em parceria com João Mantuano e a cantora Daíra confere uma roupagem folk e enérgica à composição

Essa permanência não exige transformar Belchior em profeta nem apagar suas contradições. Suas canções permanecem porque não oferecem conforto fácil: expõem a distância entre o que uma sociedade promete e aquilo que permite viver.

Aos 80 anos que faria, o compositor de Sobral continua a questionar, com palavras feitas para serem cantadas, se ainda estamos dispostos a mudar.



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