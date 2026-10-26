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MÚSICA Belchior, 80 anos: "Como nossos pais" lidera ranking e obra do cantor ganha novas homenagens Levantamento do Ecad revela as canções mais tocadas e regravadas do compositor cearense; cinquentenário de 'Alucinação' inspira produções sobre sua trajetória

Belchior completaria 80 anos nesta segunda-feira (26). Nove anos depois de sua morte, em decorrência de um rompimento da aorta, o cantor e compositor cearense continua a fazer barulho — e não apenas por causa da série de filmes, discos e outras homenagens que celebram sua trajetória neste ano. Um levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) revela que "Como nossos pais" — um dos maiores clássicos de seu repertório — é a música de sua autoria mais executada publicamente no Brasil nos últimos cinco anos. A canção também lidera a lista das mais regravadas, com 121 registros.

Na relação das músicas mais tocadas, "Coração selvagem" e "Comentário a respeito de John", parceria com José Luiz Penna, completam o pódio. Ao todo, Belchior possui 237 obras musicais e 392 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. Fagner, seu conterrâneo e parceiro em "Mucuripe", é o artista que mais regravou suas composições, com 57 registros.

A data ganha um significado especial por coincidir com os 50 anos de "Alucinação", álbum que ajudou a consagrar Belchior como uma das vozes mais originais da música brasileira. Como mostrou o GLOBO no início deste mês, o duplo aniversário motiva uma série de projetos dedicados ao artista, incluindo documentários, uma cinebiografia, livros e o disco de estreia de sua filha caçula, Vannick Belchior.



Entre as produções está o documentário "Alucinação", de Renato Terra, Marcos Caetano e Leonardo Caetano, que teve sua primeira exibição no Festival do Rio, neste mês. Construído a partir de imagens de arquivo, o filme toma o álbum lançado em 1976 como uma espécie de roteiro para revisitar o Brasil da época, marcado pela ditadura militar, e as inquietações de uma geração que buscava novos caminhos para o país.

Outra homenagem chegará aos cinemas em 3 de dezembro, com a estreia prevista de "Viver é melhor que sonhar", de Eduardo Albergaria. Estrelado por Luiz Carlos Vasconcelos e Isabela Garcia, nos papéis de Belchior e de sua mulher, Edna, o longa acompanha os últimos anos de vida do músico, período em que ele se afastou da carreira artística e passou a viver longe dos holofotes. Para desenvolver o projeto, o diretor visitou 78 pessoas que acolheram o compositor durante suas andanças pelo país.

O filme integra uma trilogia que começou em agosto, com a estreia da série "Alucinação", no Globoplay, e será concluída com outro documentário, ainda em desenvolvimento. As homenagens também incluem livros, entre eles uma publicação de Renato Terra e Rodrigo Salgado dedicada ao álbum de 1976, e o relançamento de "Viver é melhor que sonhar", de Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti, que inspirou o longa-metragem.

Na música, uma das iniciativas é de Vannick Belchior, filha caçula do compositor. Aos 29 anos, ela lançou no início de outubro seu primeiro disco, "Meu nome é Cem", inteiramente dedicado ao repertório do pai. O trabalho reúne sucessos e composições menos conhecidas, como "Notícia de terra civilizada", parceria de Belchior com Rick Ferreira, e "Monólogo das grandezas do Brasil", gravada com participação de Renato Teixeira.

"Meu pai foi redescoberto pela mensagem, pela necessidade, pela urgência de falar sobre o Brasil", afirmou Vannick ao GLOBO.

A cantora também destacou a presença das músicas do pai entre crianças e adolescentes e o sucesso do bloco de carnaval Volta Belchior, do qual participa há quatro anos.

"Meu pai sempre falou uma coisa que levo para a minha vida: "A fama é algo muito efêmero, mas a glória é o que fica." Ele conseguiu a glória", disse.

Músicas mais tocadas de Belchior

Veja as dez músicas de Belchior mais tocadas nos últimos cinco anos, segundo o Ecad:

"Como nossos pais" - Belchior

"Coração selvagem" - Belchior

"Comentário a respeito de John" - Belchior e José Luiz Penna

"Apenas um rapaz latino-americano" - Belchior

"Velha roupa colorida" - Belchior

"Paralelas" - Belchior

"A palo seco" - Belchior

"Medo de avião" - Belchior

"Sujeito de sorte" - Belchior

"Mucuripe" - Belchior e Fagner

Músicas de Belchior mais gravadas

A seguir, veja as cinco composições de Belchior mais gravadas por outros artistas:

"Como nossos pais" - Belchior

"Mucuripe" - Belchior e Fagner

"Paralelas" - Belchior

"A palo seco" - Belchior

"Tudo outra vez" - Belchior

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