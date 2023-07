A- A+

Música Belchior ganha celebração no Santa Isabel em show do pernambucano Paulo Netto Show "Alucinação, Miragem e Poesia" acontece nesta quinta-feira (6); ingressos podem ser adquiridos bilheteria do teatro ou no site Guichê Web

Há pelo menos uma década o cantor e compositor pernambucano Paulo Netto enveredou pela vastidão do universo de Belchior e fincou, com propriedade, suas vestes de artista que sabe o que fazer com as prosas e versos de um dos nomes mais influentes (e atuais) da Música Popular Brasileira.

É que interpretar - e perceber - Belchior é para poucos, embora muitos se avexem em fazê-lo. O álbum audiovisual “Paulo Netto Canta Belchior – Ao Vivo” (Selo Analaga), lançado em 2022, trouxe à tona a imersão do artista de Condado, Mata Norte do Estado, fato explorado especialmente em terras paulistanas, onde mora desde 2008.







Foi por lá que ele apresentou a obra belchiana sob o (seu) sotaque pernambucano, e que nesta quinta-feira (6) deságua no palco do Teatro de Santa Isabel, às 20h, para o show "Alucinação, Miragem e Poesia - Paulo Netto canta Belchior", apresentado pela primeira vez no Nordeste.



Estreia no Itaú Cultural

O show no Recife - que passará também por João Pessoa e Maceió - estreou em maio, no Itaú Cultural, em São Paulo.



“A obra dele é muito filosófica, sempre me aguçou muito, e, nestes 10 anos, é sempre incrível ver como ela consegue impactar as pessoas”, conta Paulo Netto que leva para o palco o repertório e a atmosfera do álbum, cuja curadoria é assinada por Dudu Borges.

Paulo Netto, cantor e compositor pernambucano | Crédito: Agência Ophelia



"A Palo Seco", "Como Nossos Pais", "Paralelas" e "Apenas um Rapaz Latino Americano" são algumas das canções listadas para a noite no Recife. “Viajei muito com shows cantando Belchior, principalmente pelo interior de São Paulo, em uma época em que suas canções ainda não eram tão populares entre as novas gerações”, comenta Netto.

Por aqui Paulo Netto canta acompanhado dos músicos Joan Barros (guitarra), Miguel Mendes (baixo) e Ricardo Fraga (bateria). Martins faz participação especial e além dele, a Banda dos Corações Selvagens. sobe ao palco do Santa Isabel.





Os ingressos custam R$ 30 (meia-entrada), R$ 40 (ingresso social) e R$ 60 (inteira), e podem ser adquiridos pelo site Guichê Web ou na bilheteria do teatro.

Serviço

Show “Alucinação, Miragem e Poesia - Paulo Netto canta Belchior”

Quando: quinta-feira, 6, às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel

Ingressos R$ 30 (meia-entrada), R$ 40 (ingresso social) e R$ 60 (inteira), no site Guichê Web e na bilheteria do teatro



Praça da República, s/n, Santo Antônio

Informações: @paulonettocantor

Veja também

LUTO Zé Celso: corpo do dramaturgo passará por exame de necropsia