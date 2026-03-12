A- A+

MUSICAL Belchior é homenageado em musical que chega ao Teatro Guararapes em maio Espetáculo protagonizado por André Abreu revisita canções e ideias do artista cearense em uma montagem que une música, memória e poesia

O palco do Teatro Guararapes recebe, no dia 9 de maio, às 21h, o espetáculo “Viver é Melhor que Sonhar: Uma Celebração a Belchior”, produção que revisita a obra e a trajetória do cantor e compositor Belchior, falecido em 2017.



Concebido e protagonizado por André Abreu, o musical propõe um encontro sensível com o legado artístico do músico cearense, reunindo interpretação, música e narrativa cênica em uma leitura que busca preservar o espírito poético e a força sonora presentes nas composições do artista.

A montagem aposta em uma atmosfera imersiva, na qual diferentes linguagens se articulam para revisitar reflexões e imagens marcantes da obra de Belchior.

A proposta prioriza uma abordagem respeitosa, evitando reproduções caricatas e privilegiando a autenticidade para dar novo significado às canções apresentadas no palco.



Organizada em segmentos temáticos, a apresentação percorre momentos distintos da carreira do compositor, costurando repertório e contexto biográfico.

Cada bloco do espetáculo dialoga com fases e temas recorrentes em sua produção musical, ampliando a compreensão sobre o alcance de suas ideias.



A ambientação visual também dialoga com referências da carreira do artista: o cenário remete à estética do programa Ensaio, exibido pela TV Cultura, em especial à edição gravada em 1992.



Os ingressos já estão disponíveis para compra na plataforma Cecon Tickets.

SERVIÇO

“Viver é Melhor que Sonhar: Uma Celebração a Belchior”

Quando: 9 de maio, às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 70, no Cecon Tickets

Informações: @celebracaoabelchior

*Com informações da assessoria

