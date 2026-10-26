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BELCHIOR 80 ANOS Belchior, um homem de rupturas, sob o olhar de Jotabê Medeiros No livro "Apenas Um Rapaz Latino-Americano", o jornalista investigou, entre outras coisas, as escolhas radicais, as referências culturais e os mistérios de uma trajetória que ganhou novas leituras após a morte do artista, em 2017

A trajetória de Belchior foi marcada por decisões que contrariavam o caminho esperado.

Antes de se tornar um dos compositores mais singulares da música brasileira, o jovem nascido em Sobral (CE), cogitou a vida religiosa, ingressou no curso de Medicina em Fortaleza e, quando estava próximo de concluir a formação, abandonou a faculdade para tentar a carreira artística no Rio de Janeiro (RJ).

Décadas depois, já consagrado, afastou-se da vida pública e permaneceu longe dos holofotes por cerca de dez anos.

Essas mudanças de rumo estão entre os aspectos que despertaram o interesse do jornalista Jotabê Medeiros, autor de “Apenas um Rapaz Latino-Americano” (2017), biografia dedicada ao compositor.

Ao investigar a vida de Belchior, o jornalista e escritor encontrou uma personalidade que não se deixava limitar pelas circunstâncias de sua origem e que parecia disposta a romper com as próprias escolhas sempre que necessário.

Às vésperas dos 80 anos de nascimento do artista, celebrados em 26 de outubro, o livro oferece uma perspectiva para compreender tanto a trajetória pessoal quanto a permanência de sua obra no debate cultural brasileiro.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Medeiros comenta as rupturas que definiram a vida do compositor, as referências musicais de sua formação e a redescoberta de seu repertório desde a morte, em abril de 2017.

Um cearense com os olhos no mundo

Para Medeiros, um dos traços mais reveladores de Belchior era a maneira como ele se relacionava com o mundo, apesar de ter crescido longe dos grandes centros culturais do país.

O compositor não enxergava a origem interiorana como um limite para suas ambições ou para a dimensão de suas referências.

“Apesar de ser da ‘província’, ele olhava o mundo como se estivesse no centro do mundo”, afirma Jotabê.

Essa disposição ajuda a compreender a amplitude dos temas presentes nas canções de Belchior. Sua escrita articulava referências literárias, questões existenciais e observações sobre a sociedade, sem se restringir ao ambiente em que havia crescido.

Na avaliação de Medeiros, havia na personalidade do artista uma recusa a aceitar como definitivas as fronteiras impostas pela origem, pela formação ou pelas convenções.

A vida feita de abandonos

A sucessão de rupturas foi o aspecto que mais chamou a atenção do biógrafo durante a pesquisa.

Belchior chegou a se preparar para a vida religiosa no mosteiro capuchinho de Guaramiranga, no Ceará. Quando estava perto de se tornar frade, desistiu.

Em seguida, mudou-se para Fortaleza, onde cursou Medicina por quatro anos.

Mais uma vez, interrompeu o percurso quando se aproximava da conclusão e partiu com o violão em direção ao Rio de Janeiro (RJ).

“Essa série de rupturas sempre me chamou a atenção”, diz Medeiros, que identifica nesse comportamento uma chave para entender também o afastamento do compositor nos últimos anos de vida pública.

O desaparecimento, nesse sentido, não surge isolado na biografia, mas como o capítulo mais extremo de uma trajetória marcada por mudanças de direção.

Isso não significa reduzir as escolhas de Belchior a uma explicação única, mas reconhecer que sua história desafia qualquer narrativa linear de ascensão, consagração e estabilidade.

A própria dificuldade de compreender suas decisões contribuiu para alimentar o interesse em torno de sua figura. O homem que cantou sobre o tempo, a juventude e as contradições de seu país também deixou perguntas sem respostas sobre a própria vida.

A música veio da rua, não do sangue

A investigação também levou Medeiros a compreender de onde teriam vindo as influências musicais de Belchior. Embora o avô paterno tocasse saxofone e flauta e mantivesse uma pequena venda em Sobral, que era ponto de encontro de cantadores populares, o jornalista considera que as referências decisivas estavam no ambiente cultural em que Belchior cresceu.

“O pai do Belchior não tocava, não era músico. O avô, sim, também tinha essa bodega”, conta. Para o biógrafo, porém, a presença de artistas na família não basta para explicar o surgimento do compositor.

“Essa veia artística dele não pode ser atribuída à família. Não tem exemplos dentro da família de artistas que o precederam. Mas o ambiente dos cantadores de feira, o ambiente da música de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, que tocava no alto-falante de Sobral, essas coisas são mais importantes na formação musical dele do que propriamente uma influência do sangue”, afirma.

A observação ajuda a situar Belchior em uma tradição popular que chegava ao cotidiano do interior cearense por meio das feiras, dos cantadores e do rádio. Antes de conquistar espaço no mercado fonográfico, o compositor já estava em contato com manifestações musicais que integravam a vida cultural de sua cidade.

A família, por sua vez, era numerosa. Filho de um homem que se casou duas vezes, Belchior contabilizava 23 irmãos. O dado compõe o retrato de sua infância, embora não seja suficiente, por si só, para explicar as escolhas que o levariam a construir uma carreira tão particular.

O personagem por trás do nome

A biografia também ajuda a esclarecer uma curiosidade que acompanha a figura pública de Belchior: o nome extenso que ele costumava apresentar em tom de brincadeira, Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes.

“Como vocês podem ver, um dos maiores nomes da música popular brasileira”, dizia Belchior. O nome de registro do compositor, no entanto, era Antônio Carlos Belchior.

Segundo Medeiros, a versão ampliada teria surgido como uma invenção do Pasquim, jornal alternativo que acrescentou sobrenomes à história do artista. Belchior gostou da brincadeira e passou a repeti-la.

“Essa história dos sobrenomes todos foi meio que uma criação do Pasquim para dar um charme na história dele”, explica o jornalista.

O episódio revela uma faceta bem-humorada de um artista frequentemente cercado por interpretações sobre seu temperamento e seu comportamento reservado.

O mistério depois da morte

A morte de Belchior, em 30 de abril de 2017, ampliou o interesse por sua história. O afastamento da vida pública, iniciado anos antes, já havia despertado a curiosidade da imprensa e dos admiradores.

Com a morte, o silêncio em torno de seus últimos anos ganhou outro significado e impulsionou novas investigações sobre sua trajetória.

O que se seguiu foi uma reaproximação com a obra do cearense em diferentes frentes. Pesquisadores passaram a examinar suas letras, escritores publicaram novos livros, músicos gravaram homenagens e artistas de outras áreas buscaram compreender a dimensão de seu repertório.

O movimento chamou a atenção do biógrafo, sobretudo pela diversidade de públicos e abordagens envolvidos nessa retomada.

“Você tem desde gente da academia, das universidades, se debruçando sobre a obra dele, até escritores, vários livros tratando dos diversos aspectos da obra dele. E também agora filmes, músicos que têm feito releituras da obra dele, gravado discos em homenagem a ele”, observa Medeiros.

“Isso é realmente impressionante, o que se passou desde 2017, quando ele morreu, em abril de 2017.”

A redescoberta não se resume à curiosidade sobre os anos em que Belchior viveu longe dos holofotes. Ela também recoloca em circulação as canções e as ideias de um compositor que tratou de conflitos individuais, desigualdades, juventude, América Latina e transformações culturais sem se esquivar das tensões de seu tempo.

O livro de Jotabê Medeiros se volta para esse encontro entre o homem e o artista sem oferecer uma explicação definitiva para suas escolhas. O jornalista, no entanto, ilumina uma trajetória cuja compreensão depende tanto dos fatos conhecidos quanto das perguntas que continuam em aberto.



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