Streaming "Beleza Fatal": após adiamentos, HBO Max confirma produção de sua primeira novela no Brasil Com 40 capítulos, produção será gravada no segundo semestre deste ano

A HBO Max confirmou, nesta quarta-feira (5), a produção da sua primeira novela brasileira. “Beleza Fatal” terá as gravações iniciadas no segundo semestre deste ano, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A ideia de produzir algo nos moldes das telenovelas brasileiras vem sendo trabalhada pela plataforma de streaming há mais de um ano. Com a fusão da Warner Bros. com a Discovery, em maio de 2022, no entanto, várias incertezas pairavam sobre o projeto.

Após adiamentos, o projeto mudou de nome e perdeu alguns nomes antes dados como certos no elenco. É o caso de Antonio Fagundes, Daniel de Oliveira, Reynaldo Gianechini e Alice Wegmann, que seria a protagonista da trama. Apenas Camila Pitanga e Murilo Rosa, que possuem contrato com a Warner Bros. Discovery, foram confirmados no comunicado divulgado pela empresa.



“Beleza Fatal” tem roteiro de Raphael Montes, conhecido por trabalhos como a série “Bom Dia, Verônica”, da Netflix. Ele já entregou os 40 capítulos da história, que contaram com supervisão do experiente autor Silvio de Abreu.

Com o mundo da beleza e dos procedimentos estéticos como pano de fundo, a novela terá uma trama que gira em torno da busca por justiça. Quando criança, Sofia vê sua mãe ser presa injustamente, por culpa de sua ambiciosa tia, Lola, vivida por Camila Pitanga.

Desamparada e sem rumo, Sofia é acolhida pela amorosa família Paixão. Eles enfrentam uma grande dor em função da filha, Rebeca, uma candidata a modelo que é internada no hospital após uma cirurgia plástica que não deu certo.

Unida à família adotiva e já adulta, a protagonista traça um plano de vingança contra os culpados pelas duas tragédias. Obstinada a destruir Lola e todos aqueles que lhe fizeram mal, ela reencontra um amor de infância e passa a questionar os próprios passos.



