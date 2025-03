"Beleza Fatal": autor estreante celebra sucesso da novela, que lança último capítulo nesta sexta

A- A+

"Beleza Fatal", primeira novela da Max, tem movimentado as redes sociais e atraído a atenção do público desde a sua estreia. Tanto que a plataforma de streaming resolveu rever sua estratégia de lançamento, guardando o último capítulo para ir ao ar somente nesta sexta-feira (21), às 20h.

Para se ter uma ideia da dimensão do sucesso, boates, bares e restaurantes ao redor do Brasil têm organizado festas temáticas - as chamadas "watch parties" - para que seus frequentadores assistam juntos ao desfecho do plano de vingança de Sofia (Camila Queiroz) contra Lola (Camila Pitanga).

Por trás de tanto frenesi, está a assinatura de Raphael Montes, estreante como autor de novelas. Conhecido por livros como "Dias Perfeitos" e "Jantar Secreto", além da série "Bom Dia, Verônica", da Netflix, o escritor conta que sempre cultivou uma relação estreita com o gênero televisivo.



"Sem dúvida, antes de ser novelista, eu sou noveleiro. É a primeira primeira narrativa que eu consumi, ainda criança, antes mesmo de me apaixonar pela literatura e pelo cinema. Eu ouvia os nomes dos grandes autores, como Silvio de Abreu, Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Glória Perez. Eles e suas histórias, cada uma de um jeito, alimentavam o meu imaginário", revela em entrevista à Folha de Pernambuco.

Raphael Montes é também autor da série "Bom Dia, Verônica" (Foto: Victor Pataviera/Divulgação)

Montes confessa que o desejo de escrever novelas sempre foi maior do que o de fazer filmes e séries. Uma vontade que ele sempre expressou no período em que trabalhou como roteirista para a TV Globo, chegando a colaborar com João Emanuel Carneiro na novela "A Regra do Jogo".

Quando Mônica Albuquerque, ex-executiva da Globo, deixou o canal e foi contratada pela Warner Bros. Discovery, o nome de Montes foi o primeiro lembrado por ela para a implementação do núcleo de novelas da Max. "Ela me ligou falando: 'Você não quer fazer uma novela? Então, vem aqui", relembrou.

No entanto, a estreia de Raphael no gênero foi um pouco diferente do comum. Feita para o streaming, "Beleza Fatal" tem um número menor de capítulos. São 40, enquanto os folhetins tradicionais ultrapassam os 150. Além disso, como nas séries, a novela da Max já chegou "pronta" ao público, bem diferente de uma obra para a TV aberta, que vai sendo escrita e filmada ainda no ar.

"Em termos práticos, escrever uma novela 'fechada' tem lá suas desvantagens. Tenho visto as reações das pessoas E tem algumas coisas que eu faria diferente, ideias que os espectadores dão e, se a novela ainda estivesse sendo produzida, eu poderia mudar e fazer", aponta.

Ao mesmo tempo, o autor vê pontos positivos em entregar ao público uma obra já concluída. "A novela tem uma unidade maior. Ela é mais bem amarrada do que as da TV aberta, que às vezes muda ao sabor das necessidades da audiência. Eu pude ter um cuidado maior com o texto e, para o elenco, foi legal porque os atores puderam começar a filmar já sabendo como iria terminar. Então, eles mesmos conseguiram criar cada um a sua curva do personagem de uma maneira mais eficiente", analisa.

Apesar da inovação no formato, Raphael Montes pensa em "Beleza Fatal" como um "novelão clássico". "Ela tem elementos muito típicos do gênero, como uma mocinha vingativa, uma vilã carismática e uma mãe de família batalhadora. Mas eu pego tudo isso e ouso", reflete o autor, que chegou a ser supervisionado por Silvio de Abreu no começo do trabalho e ouviu do veterano que ele havia "inventado a nova novela".

Após o sucesso na Max, "Beleza Fatal" ganhou uma janela na TV aberta, sendo exibida na Band. Os índices de audiência na emissora, no entanto, têm sido baixos, ficando ainda longe dos dois dígitos. "A Band está voltando a apresentar novelas, ou seja, o público ainda tem que se acostumar a ligar a televisão naquele horário para assistir a esse tipo de produto. Nesse sentido, o canal tem sido super parceiro. Para mim e para todo o mercado é muito positivo que a gente passe a ter mais uma opção de boa dramaturgia no ar", destaca.

Com o grande final do folhetim chegando ao streaming, Montes diz se sentir realizado com a repercussão que a obra conquistou. "No Carnaval, por exemplo, eu vi pessoas fantasiadas de Lola. Isso me deixa muito feliz e emocionado, porque sou um autor que pensa muito no público. Eu escrevo para me comunicar", declara.



Veja também