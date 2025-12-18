"Beleza Fatal" tem segunda temporada confirmada pela HBO Max
Primeira novela brasileira original da plataforma de streaming ganhará continuação, com estreia ainda não anunciada
A HBO Max finalmente confirmou, após meses de especulações, que “Beleza Fatal” ganhará uma continuação. Primeira novela brasileira original da plataforma, a produção encerrou sua primeira fase, em março deste ano, figurando entre os conteúdos mais assistidos no streaming.
O anúncio de renovação foi feito pelo autor da novela, Raphael Montes, através de um vídeo divulgado pelas redes sociais nesta quarta-feira (17). O comunicado não informa quais atores do elenco devem retornar à produção, mas a expectativa é de que Camila Pitanga e Camila Queiroz dêem continuidade à história de vingança entre Lola e Sofia.
Produzida pela Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery, “Beleza Fatal” teve direção de Maria de Médicis, texto de Raphael Montes e supervisão de Silvio de Abreu. Para a segunda temporada, essa dinâmica de trabalho será preservada.
Outros nomes do elenco, como Giovanna Antonelli e Murilo Rosa, também podem retornar nos novos episódios. A estreia da sequência ainda não foi divulgada, mas a HBO Max lançou, no último dia 15, o “Especial Beleza Fatal”, que revive os bastidores da primeira temporada da novela.