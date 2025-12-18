Qui, 18 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NOVELA

"Beleza Fatal" tem segunda temporada confirmada pela HBO Max

Primeira novela brasileira original da plataforma de streaming ganhará continuação, com estreia ainda não anunciada

Reportar Erro
Raphael Montes está escrevendo nova temporada de "Beleza Fatal"Raphael Montes está escrevendo nova temporada de "Beleza Fatal" - Foto: Divulgação

A HBO Max finalmente confirmou, após meses de especulações, que “Beleza Fatal” ganhará uma continuação. Primeira novela brasileira original da plataforma, a produção encerrou sua primeira fase, em março deste ano, figurando entre os conteúdos mais assistidos no streaming.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por HBO Max Brasil (@hbomaxbrasil)

O anúncio de renovação foi feito pelo autor da novela, Raphael Montes, através de um vídeo divulgado pelas redes sociais nesta quarta-feira (17). O comunicado não informa quais atores do elenco devem retornar à produção, mas a expectativa é de que Camila Pitanga e Camila Queiroz dêem continuidade à história de vingança entre Lola e Sofia.

Produzida pela Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery, “Beleza Fatal” teve direção de Maria de Médicis, texto de Raphael Montes e supervisão de Silvio de Abreu. Para a segunda temporada, essa dinâmica de trabalho será preservada.

Leia também

• "Avatar: Fogo e Cinzas", terceiro filme da franquia de James Cameron, chega às salas de cinema

• Conheça trama de ''Coração Acelerado'', a próxima novela das sete, que aposta no universo sertanejo

• Enfeite de árvore da Jade? Influencer russa fala do sucesso da novela "O clone" em seu país

Outros nomes do elenco, como Giovanna Antonelli e Murilo Rosa, também podem retornar nos novos episódios. A estreia da sequência ainda não foi divulgada, mas a HBO Max lançou, no último dia 15, o “Especial Beleza Fatal”, que revive os bastidores da primeira temporada da novela. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter