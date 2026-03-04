A- A+

Famosos Beleza que "quebra" Carlinhos Maia: quem é o amigo por quem o influencer se apaixonou Empresário alagoano faz série de elogios a estudante medicina, que, na verdade, quer se casar, ter filhos e viver com a futura esposa longe da cidade

Carlinhos Maia revelou que está um tanto apaixonado. Depois de alguns meses do término do relacionamento com o apresentador Lucas Guimarães, o influencer afirmou que sente algo além de uma mera amizade por Lucas Lobato, o estudante de medicina que virou figura certa nas publicações do alagoano. Problema? O garoto, de 24 anos, é hétero e não quer desenvolver um relacionamento amoroso com o amigo. Sonha em se casar, ter filhos e viver uma “vida confortável” em uma fazenda.

O influencer fez uma série de elogios a Lucas em uma entrevista ao portal Leo Dias, concedida na segunda-feira (2). Carlinhos afirmou que o rapaz até se parece com ele mesmo. “É um menino muito bonito, parece comigo, tem esse jeitão meio de olhar as coisas por cima, nessa pegada meio vilãozinho. Mas, quando está presente ali, o papo é legal, ele se abre no coração e realmente é um menino hétero; até onde eu sei, ele é um cara hétero”, disse.





Carlinhos Maia e Lucas Lobato — Foto: Reprodução/Instagram

Segundo o também empresário, o que o “quebra” é a beleza de Lucas. “Eu dei uma apaixonada. A beleza me quebra, mas não é só beleza, é o papo também. Ele tem conteúdo, é estudante de medicina, o assunto era bom, mas eu acho que é essa marra, essa coisa… A gente se deu muito bem na amizade”, afirmou.

Lucas devolveu vários dos elogios em uma publicação em seu Instagram no dia seguinte, dizendo que o amigo “é um menino muito inteligente, coerente, muito calmo”.

Nas redes, aliás, repercutiu o fato de que Carlinhos afirmou que os dois já dormiram juntos, mas sem qualquer envolvimento amoroso. “Ontem, a gente estava até conversando no WhatsApp, eu e ele, e rindo de alguns trechos (da entrevista). Nada me surpreendeu. Acho que algumas pessoas, por serem maldosas ou por serem de outra geração ou criação, vão querer ver maldade em alguns pontos, mas acho que é bobeira. É hipocrisia, são situações que todo mundo já passou com amigos, com colegas, e não tem maldade nenhuma. Só tem maldade se você quiser que tenha. Aí vai do coração de cada um”, ele disse.





No curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Lobato publicava alguns conteúdos sobre os seus estudos. Até pela proximidade que tem hoje com Carlinhos, investe na carreira de influencer também, mostrando parte de sua rotina nas redes. Mas segundo ele, a ideia não é trabalhar com internet por muito tempo. Pelo menos, quando casar não vai querer saber tanto dessa vida.

“Se Deus quiser, a minha namorada, que vai ser a minha futura esposa, não vai trabalhar com internet. Não quero essa exposição de internet pra minha família, não. Meu sonho é ter filho e sair com minha esposa de tudo isso aqui. Ir pra fazenda e trabalhar no interior. Viver minha vida pra lá com qualidade de vida”, afirma ele em suas redes.

