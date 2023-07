Bell Marques e Cláudia Leitte são algumas das atrações da Micarê Recife; veja programação completa

A- A+

O clima de nostalgia do Carnaval fora de época - na vibe Recifolia - vai "ocupar" a capital pernambucana em novembro, precisamente nos dias 11 e 12, com o "Micarê Recife", evento que vai reunir nomes de peso do axé music na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda.



Com Bell Marques, Cláudia Leitte, Timbalada e Saulo entre os nomes confirmados, a festa - produzida pela Tampa Entretenimento - está com programação completa anunciada.







Já os ingressos para acesso + abadá - um para cada dia - ainda não estão disponibilizados. Mas quem quiser se antecipar parea compra dos bilhetes (acesso pode efetuar um pré-cadastro na página oficial do evento.



Os horários dos shows ainda não foram divulgados pela producão do evento.



Confira programação:



11 de novembro



Timbalada | Crédito: Reprodução/Instagram

- Cláudia Leitte

- Bell Marques

- Banda Eva

- Timbalada



12 de novembro

Durval Lelys | Crédito: Reprodução/Instagram





- Bell Marques

- Saulo

- Durval Lelys

- Rafa e Pipo



Serviço

Micarê Recife



Quando: dias 11 e 12 de novembro

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco (Olinda) // Área Externa



Pré-cadastro para compra de ingressos no site www.micarecife.com.br

