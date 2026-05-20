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ITAPISSUMA Bell Marques, MC Elvis e Molejo são atrações confirmadas do Micassuma neste fim de semana; confira Gratuito, o Micassuma celebra os 44 anos de emancipação política do município com três dias de shows no Litoral Norte

O município de Itapissuma, no Litoral Norte de Pernambuco, recebe a partir desta sexta-feira (23) mais uma edição do Micassuma, considerado um carnaval fora de época na região. O evento, que segue até o domingo (25) no Pátio de Eventos Dona Irene, no Centro da cidade, faz parte das celebrações dos 44 anos de emancipação política da "Terra da Caldeirada".







Com programação gratuita e início programado para as 18h, a micareta deste ano reúne grandes nomes da música nacional e do axé, como Bell Marques, Babado Novo, Molejo e Sergynho Pimenta, além de artistas locais, como MC Elvis, e do DJ Will Neves, que comanda os intervalos.



O evento é promovido pela Prefeitura de Itapissuma, por meio das Secretarias de Eventos, Esportes e Lazer, Comunicação e Relações Institucionais, e conta com o apoio de diversas entidades locais.



Segundo a gestão municipal, além de resgatar a tradição festiva da cidade, o evento funciona como um importante indutor do turismo e da economia local, movimentando o comércio e o setor de serviços durante o fim de semana.



Confira a programação completa:

Sexta-feira (23/05): André Marreta, Igor Kannário, MC Elvis, Inove e Robby.

Sábado (24/05): Babado Novo, Molejo, Sergynho Pimenta, Flay e Any Mello.

Domingo (25/05): Bell Marques, Reinaldinho, Beleza Pura, Passinho na Voz e Play Pesadão.

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