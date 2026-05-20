Qua, 20 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta20/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ITAPISSUMA

Bell Marques, MC Elvis e Molejo são atrações confirmadas do Micassuma neste fim de semana; confira

Gratuito, o Micassuma celebra os 44 anos de emancipação política do município com três dias de shows no Litoral Norte

Reportar Erro
Bell Marques é uma das atrações confirmadas para esta edição do MICASSUMABell Marques é uma das atrações confirmadas para esta edição do MICASSUMA - Foto: Divulgação

O município de Itapissuma, no Litoral Norte de Pernambuco, recebe a partir desta sexta-feira (23) mais uma edição do Micassuma, considerado um carnaval fora de época na região. O evento, que segue até o domingo (25) no Pátio de Eventos Dona Irene, no Centro da cidade, faz parte das celebrações dos 44 anos de emancipação política da "Terra da Caldeirada".
 

Leia também

• Norvia 101 investe R$ 250 milhões em Itapissuma

• Carnaval 2026: Itapissuma divulga programação com cinco dias de festa e polo descentralizado

• Itapissuma: prefeito e secretário celebram alta na educação em visita à Folha de Pernambuco



Com programação gratuita e início programado para as 18h, a micareta deste ano reúne grandes nomes da música nacional e do axé, como Bell Marques, Babado Novo, Molejo e Sergynho Pimenta, além de artistas locais, como MC Elvis, e do DJ Will Neves, que comanda os intervalos.

O evento é promovido pela Prefeitura de Itapissuma, por meio das Secretarias de Eventos, Esportes e Lazer, Comunicação e Relações Institucionais, e conta com o apoio de diversas entidades locais.

Segundo a gestão municipal, além de resgatar a tradição festiva da cidade, o evento funciona como um importante indutor do turismo e da economia local, movimentando o comércio e o setor de serviços durante o fim de semana.

Confira a programação completa:
Sexta-feira (23/05): André Marreta, Igor Kannário, MC Elvis, Inove e Robby.
Sábado (24/05): Babado Novo, Molejo, Sergynho Pimenta, Flay e Any Mello.
Domingo (25/05): Bell Marques, Reinaldinho, Beleza Pura, Passinho na Voz e Play Pesadão.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter