LITERATURA

Bell Puã lança "À Mente que Sabe", seu novo livro de poesias, nesta quinta-feira (12)

Evento de lançamento será na sede do SOS Corpo (Instituto Feminista para a Democracia), no bairro da Madalena

Bell Puã reúne poesias femininas em novo livro Bell Puã reúne poesias femininas em novo livro  - Foto: Rodrigo Garcia/Divulgação

“À Mente que Sabe” é o mais novo livro de Bell Puã. A obra, que reúne poesias femininas, será lançada nesta quinta-feira (12), às 19h, na sede do SOS Corpo (Instituto Feminista para a Democracia).

Publicado pela Editora Letramento, o livro apresenta um diálogo mental da autora consigo mesma. Ela traz a natureza para a literatura, apontando uma relação entre fluxos de rios e versos, além de refletir sobre saúde mental.

Com três capítulos, “À Mente que Sabe” surgiu após um término conturbado. Ilustrada pela artista visual Clara Moreira, a obra trata da mulher que se refaz após uma relação tóxica, marcada por violências do machismo.
 

O lançamento do livro dá início às comemorações dos 45 anos de existência do SOS Corpo. Realização da Bola Um Produção Cultural, a publicação tem financiamento do edital do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura da Cidade do Recife; e do edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. 

Serviço:
Lançamento do livro “À Mente que Sabe”, de Bell Puã
Quando: Nesta quinta-feira (12), às 19h
Onde: SOS Corpo - Rua Real da Torre, 593, Madalena, Recife
Entrada gratuita

*Com informações da assessoria de imprensa.

