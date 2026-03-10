Bell Puã lança "À Mente que Sabe", seu novo livro de poesias, nesta quinta-feira (12)
Evento de lançamento será na sede do SOS Corpo (Instituto Feminista para a Democracia), no bairro da Madalena
“À Mente que Sabe” é o mais novo livro de Bell Puã. A obra, que reúne poesias femininas, será lançada nesta quinta-feira (12), às 19h, na sede do SOS Corpo (Instituto Feminista para a Democracia).
Publicado pela Editora Letramento, o livro apresenta um diálogo mental da autora consigo mesma. Ela traz a natureza para a literatura, apontando uma relação entre fluxos de rios e versos, além de refletir sobre saúde mental.
Com três capítulos, “À Mente que Sabe” surgiu após um término conturbado. Ilustrada pela artista visual Clara Moreira, a obra trata da mulher que se refaz após uma relação tóxica, marcada por violências do machismo.
Leia também
• Em livro, melhor amigo afirma que "melhor Pelé" esteve fora de campo
• Eric Dane: livro de memórias do autor ganha data de lançamento
• "Sweetpea": quantos episódios a série tem? Quando estreia a 2ª temporada? Tem livro?
O lançamento do livro dá início às comemorações dos 45 anos de existência do SOS Corpo. Realização da Bola Um Produção Cultural, a publicação tem financiamento do edital do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura da Cidade do Recife; e do edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), pelo Ministério da Cultura e Governo Federal.
Serviço:
Lançamento do livro “À Mente que Sabe”, de Bell Puã
Quando: Nesta quinta-feira (12), às 19h
Onde: SOS Corpo - Rua Real da Torre, 593, Madalena, Recife
Entrada gratuita
*Com informações da assessoria de imprensa.