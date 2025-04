A- A+

FAMOSOS Bella Campos x Cauã Reymond: colunista afirma que ator pediu para deixar "Vale Tudo"

A briga entre Bella Campos e Cauã Reymond, de “Vale Tudo”, ainda promete dar o que falar. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, o galã teria pedido à TV Globo para deixar o elenco da novela.

O motivo alegado pelo ator seria o estresse causado pela repercussão negativa da crise entre ele e a colega de cena. Mesmo com as tentativas da direção de abafar o caso, o mal-estar nos bastidores da produção ainda não foi resolvido.

A solicitação de Cauã, no entanto, não teria sido aceita pela emissora. A Globo avalia que uma mudança no elenco comprometeria a produção, que é a principal aposta em teledramaturgia do canal em 2025.

Com a convivência entre os atores abalada, a emissora chegou a cancelar algumas gravações. A situação está sendo acompanhada de perto pela alta cúpula da empresa, que teme os desdobramentos negativos do conflito para a imagem da emissora.

Repercussão

Após o desentendimento entre os atores se tornar público, outros conflitos envolvendo o ator foram expostos através de indiretas nas redes sociais, incluindo comentários feitos pela modelo Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, e Andreia Horta, que contracenou com Reymond.



