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Famosos Bella Campos diz que está rica: 'E pretendo ficar mais' Atriz analisa os motivos que a tornaram um dos maiores sucessos publicitários do país e diz que fracasso de ideias empreedenoras da mãe a ensinaram sobre que não dá certo

Bella Campos afirmou que está rica em entrevista à jornalista Maria Fortuna no videocast do Globo ' Conversa vai, conversa vem', no ar no Youtube e no Spotify. A atriz analisou a trajetória meteórica e detalhou sua expertise para se tornar um grande case no mercado publicitário. Leia o trecho abaixo:

Fatura alto a ponto de estar rica?

Sim. E pretendo ficar mais. Tenho investimentos e comprei meu apartamento.

O seu sucesso publicitário é gigantesco. É rosto de dezenas de marcas interessadas na sua comunicação direta com a geração Z, jovens que não necessariamente estão vendo novela, mas que consomem. Construiu uma comunicação que divide vulnerabilidades e imperfeições, gente que está interessada no que a Bella por trás da atriz está dizendo. De onde veio essa expertise?

Veio do instinto de sobrevivência, e aí depois pela construção da minha carreira. Comecei como modelo, tenho conhecimento de moda e sei que ela está presente quando a gente vai falar de qualquer projeto comercial. O lado empresarial que sempre deu errado na minha mãe me deu um senso de precisar criar estratégia.

As ideias empreendedoras da sua mãe te ajudaram a desenvolver esse olhar sobre o que não dá certo nos negócios?

Sim, aprendi ali o que não dá certo. Minha mãe era péssima empreendedora. Tudo que fez deu errado.

E quais estratégicas criou?

Sempre pensava: "Como eu vou agir nas entressafras? É um cálculo que faço, desde que modelava. Tipo: tenho quantos meses de vida garantido até aqui? Quando preciso para acessar minha primeira escola de atuação? Entendi cedo que se não tivesse estratégia, não importasse quanto dinheiro botasse na mão, se não soubesse administrar, ia tudo pro ralo, como vi acontecer muitas vezes na minha família.

Essa estratégia sua de expor suas dificuldades, fala com franqueza sobre as coisas, aproxima bastante os jovens...

É que essa coisa de performar ser artista o tempo todo distancia. Humanidade aproxima. As pessoas estão desgostando de ser enganadas. Essa geração não acredita mais na perfeição e com a internet fica ainda mais insustentável. Falo com as pessoas como gostaria que falassem comigo.

O que é sucesso para você?

É poder decidir o que vou fazer hoje, com quem eu vou estar, o que vou falar ou deixar de falar. As pessoas querem que a gente tenha medo. Quando me posiciono, falam assim: "Essa aí, ó, vai ficar na geladeira". Eu não tenho medo, porque vou construir um universo inteiro dentro dessa geladeira (risos).

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