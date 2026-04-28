Bella Campos fala do desejo de ser mãe: "Independe de homem"

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Bella Campos sonha em ser mãe. A atriz, que está com 28 anos anos, conta, em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast do Globo "Conversa vai, conversa vem", no ar no Youtube e no Spotify, que pretende colocar o projeto na prática em cerca de três anos.

Leia trecho:

Já contou cogitar ser mãe solo. A maternidade, para você, não está atrelada a um relacionamento?

Não mesmo! Quero muito ser mãe. É algo que fico conversando comigo mesma, falo: "Isabella Carolina, para com essa loucura!". Porque vai dar muito trabalho. Tenho amigas mães que me trazem a experiência real do maternar. Tenho consciência que na realidade da minha vida atual... Mas o desejo está dentro de mim, e quero ser mãe jovem, daqui uns três anos. E isso independe de um homem. Pode ser em outro formato, com um amigo... Não está ligado a essa ideia romântica. Aí, sim, eu correria um risco...

Fez um filme com Xamã e disseram que estavam namorando. Aparece numa foto afetuosa com Paolla Oliveira e afirmaram que têm um caso. Que necessidade é essa de nos arrumar um par o tempo todo?

É mais raso que isso. Essas páginas ganham dinheiro falando, com cliques, comentários. Na mesma semana que arrumaram um boy para mim, arrumaram outro pra Paolla...Ninguém tá se pegando, infelizmente. Queria estar pegando tanta gente como dizem que eu tô pegando. Que isso seja uma atração: "Gente, me mandem direct!" (risos).

Você viveu uma relação exposta (com MC Cabelinho). As pessoas davam opiniões, se metiam. Como é isso? Quando acaba tem que dar satisfação nas redes?

Não entro nessa 'pira'. Não fico o tempo todo negando. Daqui a pouco vai vir outro, aí passa. Quanto mais falar das coisas, mais pano para manga. Tenho procurado ter minha vida pessoal mais reservada para que as pessoas conheçam as minhas facetas como atriz. Na hora que quiser sentar e tomar uma cervejinha comigo, vou estar lá, vivendo minha vidinha, quietinha.

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