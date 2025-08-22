A- A+

NOVELA Bella Campos fala sobre derrocada de Maria de Fátima em 'Vale tudo' Atriz, que passou pelo Festival de Gramado para lançar seu primeiro filme, o drama de ação 'Cinco tipos de medos', revelou o que pretende fazer depois que a novela das 21h acabar

Bella Campos aproveitou uma folguinha nas gravações de “Vale tudo” para comparecer ao lançamento de seu primeiro filme, “Cinco tipos de medo”, no Festival de Cinema de Gramado. No evento, a atriz se emocionou ao falar sobre a oportunidade de fazer cinema em sua cidade natal, Cuiabá, onde se passa a história do longa dirigido por Bruno Bini.

Em conversa com O Globo nesta sexta-feira (22), na Serra Gaúcha, Bella falou sobre o momento mágico que vive como uma das vilãs da novela das 21h na TV Globo e apresentando seu primeiro trabalho no cinema. A atriz se divertiu ao comentar a atual situação de Maria de Fátima, que acaba de ser desmascarada por Afonso (Humberto Carrão).

— Maria de Fátima chegou num momento triste para os “fatymores”, que foi a descoberta da traição, mas ela é uma menina esperta, todo mundo já entendeu isso. Ela pode até ter este momento de sofrimento, mas vai sempre usar o que acontece na vida em favor dela. Pode esperar que o upgrade da gata vai vir aí. Estamos vendo a queda, mas teremos a volta por cima, com certeza — conta Bella.

Como o público, a atriz espera pela cena de assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) e revela que não vê Maria de Fátima como a assassina.

— Acho que serão gravadas algumas versões, então mesmo que a gente grave uma cena matando ela, não vamos ter a certeza de quem foi. Vamos ver qual vai ser a escolha da Manu (Manuela Dias, autora do folhetim) — diz Bella. — Gostaria que fosse alguém que não esperamos. Acho que a Maria de Fátima seria meio esperado. Não vou ficar presa neste lugar de vaidade, prefiro que seja uma outra pessoa.

Mais um filme a caminho

A cuiabana de 27 anos, inclusive, já sabe o que quer fazer assim que acabar “Vale tudo”: voltar para a cidade natal e passar um período na casa da avó, que lhe criou e que já faleceu.

— As pessoas perguntam o que vou fazer, se vou viajar para longe. Mas, em primeiro lugar, eu quero passar 10 dias no quintal da minha vó, me realimentando e me reorganizando — destaca.

Bella cita com felicidade a oportunidade de ter filmado “Cinco tipos de medo” em Cuiabá. O longa é o primeiro produzido no Mato Grosso a ser exibido no Festival de Gramado. Bella interpreta uma enfermeira que é namorada de um chefe do tráfico (vivido por Xamã). Ao se apaixonar por um paciente (João Vitor Silva), ela vai mudar a trajetória de muitas pessoas. Rui Ricardo Diaz e Bárbara Colen completam o quinteto de protagonistas.

— Foi um sonho gravar em Cuiabá. Poder comer a marmitinha da minha vó nos intervalos. Eu vinha da sequência de “Pantanal” e “Vai na fé”, trabalhos que amo muito, mas estava com muita vontade de ficar na minha cidade. Que se juntou a vontade de fazer cinema. Por muito tempo, achei que eu precisava sair da minha cidade para ter uma vida artística. E este filme me mostrou que não — reforça Bella.

Após “Cinco tipos de medo”, a atriz já tem outro projeto rodado para os cinemas: “Por um fio”, filme inspirado em livro homônimo de Drauzio Varella.

*O repórter viajou a convite do Festival de Gramado.

