Bella Campos faz post com relato de depressão em 2023: 'não conseguia sentir nenhum tipo de emoção'

Bella Campos postou em seu Instagram um relato de um quadro de depressão sofrido no ano passado e como o superou. Em seu perfil, a atriz disse que algumas pessoas achavam que era excesso de trabalho, mas que vivia sem "sentir nenhum tipo de emoção de, em constante ansiedade, apática".

Com uma foto de seus pés na banheira, a atriz fez o relato dizendo que tirou "forças no fundo do útero, do fundo da alma" e que, agora que está feliz, vai "viver a vida como bem entender, pagar as contas, e cuidar de família".

A postagem foi curtida por mais de 430 mil pessoas e conquistou elogios de famosos, como Preta Gil: "Te entendo muito meu amor, você é uma luz de mulher!! BRILHE!!! Te amo", escerveu a cantora.

Leia abaixo o relato completo de Bella Campos:

"Poucas pessoas sabem, mas eu tive um quadro de depressão no começo do meio do ano passado, poucas pessoas estiveram ao meu lado nesse momento, eu não tinha ninguém da minha família nem tantos amigos por perto, alguns achavam exagero só que eu tava cansado de tanto trabalho, mas a verdade foi horrível, eu não conseguia sentir nenhum tipo de emoção, vivia em constante ansiedade, tava apática, famoso xôxa capenga e manca! E eu só tô falando isso aqui agora porque isso passou eu tirei forças no fundo do meu útero do fundo da minha alma de onde eu achava que não conseguia mais tirar e não desisti. Não desisti de mim, não desisti dos meus sonhos não desisti da minha felicidade e hoje eu estou vivendo a minha vida do jeitinho que eu sempre quis, do jeito que é melhor para mim, ponto. Algumas coisas bobas da vida de qualquer mulher adulta, solteira e independente acabam virando notícia e ganhando muitos palpites, mas quer saber de uma coisa quando eu tava na merda e ninguém nem sequer sabia, agora que eu tô feliz pra c****** eu vou viver minha vida como eu bem entender, pagar minhas contas, e cuidar da minha família, fazer muito bem o meu trabalho e usufruir de todas as minhas conquistas".

No ano passado, a atriz já havia postado um vídeo encorajando a autoestima de suas seguidoras:

"Tem que se considerar maravilhosa sim. Tem que acordar e falar: 'Eu sou incrível, sou maravilhosa. Hoje eu vou conquistar o mundo, porque daí, meu amor, você transmite energia de gostosa, porque ser gostosa, ser bonita, é sobre a energia que você exala. Se você acorda toda borocoxô, falando 'ai, hoje eu estou feia, sem graça, hoje nada vai ser bom', aí você vai passar uma energia de feia. Beleza é sobre energia. O mundo não quer que a gente seja autoconfiante, porque querem ter controle sobre a gente".

A atriz, de 25 anos de idade, ficou solteira ano passado após o fim do relacionamento com MC Cabelinho. Após o término, Bella está focada no trabalho. Os dois estavam juntos desde outubro do ano passado, após se conhecerem nos bastidores de "Vai na fé".

