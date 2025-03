Bella Campos rebate críticas antecipadas por "Vale Tudo": "Não dá para falar muita coisa"

A- A+

As expectativas para a estreia do remake de “Vale Tudo”, são grandes. Com uma repercussão dividida entre a desconfiança e a curiosidade, a novela já virou assunto constante nas redes sociais.

Bella Campos, escolhida para viver a oportunista Maria de Fátima, vem recebendo críticas desde que foi anunciada para o papel. Com a divulgação das primeiras cenas da atriz, as opiniões negativas sobre sua atuação se intensificaram, mas ela minimiza os ataques.

“Olha, não tem como a gente falar muita coisa sobre chamada. É só um clipe, na verdade”, rebateu Bella, durante conversa do elenco com a imprensa, na manhã desta terça-feira (11), ao ser questionada sobre sua avaliação.



A atriz garante que está focada no trabalho. “A gente sabe o volume de cenas que está sendo gravado. O que conta mais nesse momento é o feedback da direção e da Manu (Manuela Dias, autora da obra), que estão assistindo às cenas e podem direcionar a gente nesse sentido”, pontuou

Com direção de Paulo Silvestrini, “Vale Tudo” estreia no dia 31 de março. A novela traz a trama de 1988, originalmente criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, para os dias atuais.

Veja também